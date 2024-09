Blick auf die Baustelle am Rüsselsheimer Dreieck (A60/A67)

Die Bauarbeiten am Rüsselsheimer Dreieck umfassen den Ersatzneubau der drei Brücken und die zugehörige Erneuerung der Verbindungsrampen zwischen der A60 und A67. Nach den erfolgreichen Abschlussarbeiten an den Brückenunterbauten startet die Autobahn GmbH in die nächste Phase zur Herstellung der beiden Brückenfahrbahnen über die A67.