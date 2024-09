Darmstädter Feuerwehr feirt 175 Jahre Bestehen beim Blaulichttag

Die Geschichte des organisierten Brandschutzes in Darmstadt beginnt im Jahr 1849 mit der Gründung einer Turnerfeuerwehr. Aus ihr gingen die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt und die Berufsfeuerwehr Darmstadt hervor. In diesem Jahr erinnert die Feuerwehr Darmstadt mit zahlreichen Veranstaltungen an ihre Anfänge und feiert ihr 175jähriges Bestehen. Höhepunkt des Festjahres wird ein großer Blaulichttag am 7. September in der Darmstädter Innenstadt sein

Veröffentlicht am 06.09.24 um 12:45 Uhr