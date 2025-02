Die Max-Planck-Schule und die Stadtbücherei Rüsselsheim erhalten den Hessischen Leseförderpreis 2024 und 3.000 Euro Preisgeld für ihren „Jahrmarkt der Bücher“ und an der Zugstrecke zwischen Birkenau und Rimbach dürfte es in diesen Tagen lauter werden, denn die Deutsche Bahn will die Strecke umfangreich sanieren.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 23:00 Uhr