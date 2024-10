Rechtzeitig zum Starkverkehr vor Weihnachten, hat DHL heute in Büttelborn Hessens größten Zustellstützpunkt in Betrieb genommen. Der neue Mega-Zustellstützpunkt in der Max-Planck-Straße 15 ist Arbeitsplatz für 180 Menschen und postalischer Knotenpunkt für rund 90.000 Haushalte in Büttelborn, Griesheim, Groß-Gerau, Mörfelden-Walldorf, Nauheim, Riedstadt, Stockstadt und Weiterstadt.

Veröffentlicht am 30.10.24 um 13:45 Uhr