Der Kreis Bergstraße wird im Rahmen seiner Schulträgerschaft in Viernheim gleich zwei neue Schulen bauen: die neue Grundschule und ein Neubau für die Alexander-von-Humboldt-Schule. Zum Start in die neue Gartensaison gibt es in Darmstadt wieder einen besonderen Service - nämlich eine kostenlose Abholung von Grünabfällen, die nicht gut in die Biotonne passen. Vom 10. März bis Ende April kann man über das EAD-Kundenportal Abholtermine reservieren.

Veröffentlicht am 04.02.25 um 23:00 Uhr