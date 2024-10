Kelterei Dölp in Reichelsheim presst Äpfel aus dem eigenen Garten aus

In vielen Gärten hängen immer noch Äpfel am Baum - aber den Besitzrn kommen sie schon zu den Ohren raus. Eine Lösung: Man kann die Äpfel in Keltereien bringen und dort im Gegenzug entweder Geld oder frischen Saft bekommen.