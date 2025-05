Kreis Darmstadt-Dieburg warnt vor Abzocke bei Kfz-Zulassungen, Flüge zur Untersuchung der Tromm

Immer mehr Menschen nutzen für die KFZ-Zulassung Onlineportale und laufen dabei Gefahr, abgezockt zu werden. Die Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg warnt deshalb jetzt vor privaten Online-Zulassungsdiensten. Außerdem: Auf der Tromm wird weiter der Boden untersucht. Vermutlich am Freitag und Samstag soll dafür ein Hubschrauber ziemlich niedrig über ein Gebiet zwischen Rimbach, Münschbach, Weiher, Aschbach, Affolterbach und Wahlen fliegen - um Messungen zum Magnetfeld und zum Gestein zu machen. Und: Bahn-Schranke verhakt sich in Pkw-Anhänger in Dreieich.