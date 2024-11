Billig sind sie zwar nicht gerade, aber dafür bieten sie einen ganz außergewöhnlichen Klang: die Kopfhörer des kleinen Handwerksbetriebes Lautsänger in Hirschhorn am Neckar. Anna Vogel hat sich angeschaut, was dort so besonders ist.

Veröffentlicht am 07.11.24 um 13:30 Uhr