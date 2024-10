Märchen- und Sagentage in Reichelsheim beginnen

In den kommenden drei Tagen dreht sich in Reichelsheim im Odenwald alles um Märchen und Sagen. Die Besucher erwartet ein buntes, vielfältiges Programm an vielen verschiedenen Orten der Gemeinde mit Vorträgen, Lesungen, Konzerten und Theateraufführungen.