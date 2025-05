Neue Baustelle von Wasserversorger Hessenwasser in Wolfskehlen, Bürgerdialog zu TINA-Bahnen in Darmstadt

Auf der B44 rund um Riedstadt-Wolfskehlen werden heute vermutlich besonders viele Betonmischer und Baufahrzeuge unterwegs sein. Das liegt an der Baustelle vom Wasserversorger Hessenwasser, südlich von Wolfskehlen. Außerdem: Klirrende Gläser im Schrank, nachts ein Brummen unterm Kopfkissen: Schlimmer als Fluglärm sagen manche, sei der Lärm, den die TINA-Straßenbahnen in Darmstadt verursachen. Am Abend werden die Messeergebnisse von einem unabhängigen Ingenieurbüro bei einem Bürgerdialog im Justus-Liebig-Haus in Darmstadt präsentiert. Und: Der Hebammenkreißsaal in Heppenheim funktioniert besonders gut, besagt ein neues Zertifikat.