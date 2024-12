Neue TINA-Straßenbahnen sorgen bei Anwohnern in Darmstadt für Ärger

Viele Straßenbahn-Anwohner in Darmstadt sind seit gut einem Jahr lärmgeplagt. Seitdem sind die neuen Straßenbahnen namens TINA unterwegs. Und die verursachen offenbar Vibrationenlärm, so auch in Darmstadt-Arheilgen.