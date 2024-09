Renaturierung des Richerbachs in Münster-Altheim sorgt für Ärger

In Münster-Altheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg soll der Richerbach renaturiert werden, also in seinen ursprünglichen natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Warum das für Ärger sorgt, weiß unsere Reporterin Zoe Bünning: