Toter in Biblis stellt Ermittler vor Rätsel, Stromtrassen-Veranstaltung in Bischofsheim gut besucht

Ein 81-jähriger Mann wird tot in seiner Wohnung in der Bibliser Lindenstraße aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt und die Kriminalpolizei ermitteln, ob es sich um ein Verbrechen handeln könnte. Außerdem: Netzbetreiber Amprion beantwortet Fragen zum Rhein-Main-Link, dem geplanten unterirdischen Stromtrasse. Noch steht nicht ganz fest, wo sie langläuft.Und: Auf dem Campus Lichtwiese in Darmstadt wird heute Einweihung gefeiert. Die Technische Universität eröffnet ein zweigeschossiges neues Lehrlaborgebäude mit chemischen und physikalischen Laboren für den Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften.