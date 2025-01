Am Samstag gibt es einen historischen Spielenachmittag von 15-17 Uhr im Schlossmuseum Fechenbach in Darmstadt. Der Nachmittag richtet sich an Familien, die Lust haben etwas über die Spiele der Antike bis zur Moderne zu lernen. Außerdem gibt es in der Darmstädter Innenstadt einen nachhaltigen Stadtbummel.

Veröffentlicht am 13.01.25 um 11:50 Uhr