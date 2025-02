Viel Geothermiepotenzial unterhalb der Erde Darmstadts, Wahlplakate in Südhessen geklaut

Tief unter der Erde Darmstadts schlummert ein enormes Potenzial. Nämlich Erdwärme-Energie: Das hat eine Geothermiestudie der Landesenergieagentur ergeben. Demnach könnte Erdwärme überall im Stadtgebiet genutzt werden. Außerdem: In den vergangenen Tagen reißen Vandalen in Südhessen immer wieder Wahlplakate ab, beschmieren und zerstören sie. Und: Der Mordprozess um einen getöteten Polizisten auf dem Mannheimer Marktplatz beginnt in Stuttgart. Angeklagt ist ein Mann aus Heppenheim.