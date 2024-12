Nur noch 12 Tage bis Weihnachten, da wird‘s allmählich auch Zeit für den Weihnachtsbaum. Viele Forstämter in Hessen bieten auch wieder Bäume an aus dem Staatswald, z.B. auch die Revierförsterei in Ober-Ramstadt.

Veröffentlicht am 12.12.24 um 13:45 Uhr