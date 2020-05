Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Demo am 1. Mai am Römer in Frankfurt

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Demo am 1. Mai am Römer in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Der DGB ruft wegen der Corona-Pandemie erstmals in seiner Geschichte nicht zu Straßenkundgebungen zum 1. Mai auf. Andere wollen demonstrieren - nur werden die Demos ein bisschen anders aussehen als üblich.

Der 1. Mai ohne Demonstrationen? Eigentlich kaum denkbar. Seit mehr als 130 Jahren gehen an diesem Tag Beschäftigte in allen Teilen der Welt für mehr Rechte und bessere Bezahlung auf die Straße. Im vergangenen Jahr wuchs der Zulauf nach Jahren der Stagnation oder des Rückgangs sogar an einigen Orten: So kamen in Frankfurt 2019 bei mehr als 40 Veranstaltungen mehrere Tausende Teilnehmer zusammen. Der Römer war proppenvoll.

DGB geht erstmals seit 1949 nicht auf die Straße

In diesem Jahr wird sich das so sicher nicht wiederholen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), stets einer der größten Veranstalter an diesem Tag, hat wegen der Coronavirus-Pandemie bereits vor Wochen entschieden, auf seine Straßen-Kundgebungen in diesem Jahr zu verzichteten - zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahr 1949. Doch der Protest wird nur verlegt: Digital lässt der Gewerkschaftsbund seine Veranstaltungen nun am Freitag unter dem Motto "Solidarisch ist man nicht alleine" stattfinden.

"Im DGB-Bezirk Hessen-Thüringen können wir bis zu 30.000 Menschen mobilisieren. Das wäre angesichts der derzeitigen Gesundheitskrise nicht verantwortlich gewesen", sagt der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringens, Michael Rudolph, dem hr. Auch zu kleineren Kundgebungen aufzurufen, habe man als nicht sinnvoll erachtet.

Rudolph: "Da muss dringend mehr getan werden"

Nichtsdestotrotz gibt es in der Corona-Zeit aus Gewerkschaftssicht einiges zu bereden: Rudolph nennt die Forderung nach einer besseren Absicherung von Einkommen. Das höhere Kurzarbeitergeld werde nun zwar kommen, aber erst nach vier oder sieben Monaten Kurzarbeit, moniert er. "Mehr Rechte auf Freistellung und finanzielle Unterstützung brauchen auch Beschäftigte mit Kindern, die wegen der Kinderbetreuung nur eingeschränkt oder gar nicht arbeiten können", sagt der Gewerkschaftler.

"Die Krise trifft gerade viele Menschen mit kleinen Einkommen sehr hart. Da muss dringend mehr getan werden", betont Rudolph.

Weitere Informationen Demonstratinsrecht auch in Corona-Zeit Dass Demonstrationen auch in Corona-Zeit stattfinden können, stellte das Bundesverfassungsgericht klar. Mitte April verwarfen die Karlsruher Richter im Eilverfahren ein Verbot der Stadt Gießen, die zuvor unter Bezugnahme auf die Corona-Verordnungen des Landes zwei Demonstrationen untersagt hatte. Ende der weiteren Informationen

Ganz leer werden die Straßen in Frankfurt am 1. Mai dennoch nicht bleiben. Das Ordnungsamt der Stadt erklärt auf Anfrage, dass elf Demonstrationen und Veranstaltungen angemeldet seien. Diese müssen den Auflagen nach dem hessischen Infektionsschutzgesetz entsprechen. "Dazu zählt beispielsweise, dass alle Teilnehmenden einen Mundschutz tragen und mindestens eineinhalb Meter Abstand zueinander und mindestens zwei Meter zu Passanten halten müssen", erklärt ein Sprecher des Ordnungsamts.

Autokorso mit 60 Wagen durch Frankfurt

Stefan Klee von der Linken in Frankfurt, ist einer der Anmelder jener Corona-kompatiblen Demos. Geplant ist ein Autokorso mit maximal 60 Autos. Nur online zu demonstrieren, das reicht ihm nicht. "Da hat man kaum Sichtbarkeit." Dabei gebe es derzeit zu viele Missstände, die die Viruskrise noch einmal deutlich mache: "Unser Gesundheitssystem ist auf Kante genäht und es sind viele Beschäftigte in wichtigen Berufen unterbezahlt", sagt er.

Der Korso soll fast so wie eine traditionelle Demo funktionieren: "Wir werden von der Eissporthalle die normale Route der Mai-Demo nach Bornheim abfahren." Von den bis zu 60 Plätzen seien bislang schon viele belegt, unter anderem von seiner Partei, der Linken, Frauengruppen und von mehreren Verdi- oder IG Metall- Betriebsgruppen.

Nach Vorstellung von Klee sollen die Teilnehmenden auch ihr Auto dekorieren, mit Transparenten oder Botschaften. "Leider ist das Ganze mit den Autos nicht so ökologisch, wie wir das gerne gehabt hätten, aber es ist nun eine Corona-kompatible Variante", räumt er ein.

Auch in Marburg, Wiesbaden und Kassel Demos angemeldet

Auch in anderen hessischen Städten sind ähnliche Proteste geplant. In Wiesbaden wurde bislang von einer Privatperson eine Kundgebung mit 50 Teilnehmern angemeldet, in Marburg wusste die Pressestelle bis Dienstag von vier angemeldeten Kundgebungen. In Kassel wurden drei Demonstrationen angemeldet.

Linksradikale Gruppen mobilisieren ebenfalls zu Protesten. Unter dem Motto "Klassenkampf kennt keinen Shutdown!", ruft die 1.Mai-Initiative Frankfurt zur Demonstration in der Braubachstraße auf. Auch hier gilt: "Tragt Mundschutz und Handschuhe! Schützt euch!" Auf Anfrage teilt die Polizei Frankfurt mit, dass sie bisher von einem friedlichen Verlauf der Demos ausgehe.

Sendung: hr-iNFO, 1.05.2020, 7.00 Uhr