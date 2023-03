Wer wird neue Chefin oder neuer Chef im Darmstädter Rathaus? Amtsinhaber Jochen Partsch kandidiert nicht mehr. Auf dem Wahlzettel stehen zehn Namen. Doch einer will gar nicht, dass man ihn wählt.

Die zwölfjährige Amtszeit des Darmstädter Oberbürgermeisters Jochen Partsch (Grüne) neigt sich ihrem Ende zu. Im vergangenen Jahr verkündete der erste grüne OB einer hessischen Großstadt, dass er aus privaten Gründen für eine weitere Amtszeit nicht kandidieren werde. Am Sonntag sollen 114.535 Darmstädterinnen und Darmstädter abstimmen, wer das neue Stadtoberhaupt wird.

Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr. Nicht jeder, der sich an der Wahl beteiligen möchte, wird sie aufsuchen. Laut Stadt haben rund 24.000 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt, also ein gutes Fünftel. Die anderen müssen ihr Kreuzchen bis 18 Uhr gemacht haben, denn dann schließen die Wahllokale wieder. Wählen dürfen Deutsche und EU-Staatsbürger, die am Sonntag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Darmstadt haben.

Weitere Informationen Briefwahl Wer seine Briefwahlunterlagen erhalten, aber noch nicht zurückgeschickt hat, kann sie am Wahlwochenende noch in den Briefkasten des Rathauses einwerfen oder beim dortigen Briefwahlbüro abgeben.

Wer plötzlich und nachgewiesen krank wird, kann die Briefwahlunterlagen noch bis zum Wahlsonntag, 15 Uhr, direkt im Rathaus beantragen und von einer bevollmächtigten Person abholen lassen. Hierfür müssen der Nachweis, die Vollmacht, eine Kopie des Ausweises sowie der Ausweis der bevollmächtigten Person vorgelegt werden.

In jedem Fall müssen die Briefwahlunterlagen am Sonntag bis 18 Uhr beim Wahlamt eingegangen sein. Ende der weiteren Informationen

Die Reihenfolge der Kandidierenden auf dem Stimmzettel entspricht dem Parteienergebnis bei der jüngsten Kommunalwahl 2021. Die Grünen landeten damals vor der SPD, gefolgt von der CDU und der Linken. Die recht junge Partei Volt steht an fünfter Stelle. Aus der Wahl ging die aktuell regierende Koalition aus Grünen, CDU und Volt hervor.

Wer tritt zur OB-Wahl in Darmstadt an?

Nach dem Verzicht von Partsch auf eine erneute Kandidatur tritt Michael Kolmer als Kandidat der Grünen gewissermaßen an dessen Stelle. Ob der Verkehrsdezernent ebenso wie Partsch vor sechs Jahren auf Anhieb die absolute Mehrheit schafft, ist fraglich. Kolmer ist weniger bekannt als Partsch, hat keinen Amtsinhaber-Bonus und eine starke Konkurrenz. Doch Darmstadt ist inzwischen eine grüne Hochburg.

Für die SPD kandidiert Hanno Benz. Er stammt aus einer Familie mit sozialdemokratischer Tradition und will deren Werte auch als OB vetreten. Sein Name ist in Darmstadt bekannt. Hanno ist der Sohn von Peter Benz (SPD), der von 1993 bis 2005 Darmstädter OB war. Hanno Benz war selbst Stadtverordneter und zeitweise Darmstädter SPD-Chef.

Mit Paul Georg Wandrey geht, anders als beim vergangenen Mal, wieder ein Christdemokrat ins Rennen um den OB-Posten. Er ist seit September ebenfalls Dezernent im Darmstädter Magistrat und mit 32 Jahren der jüngste Bewerber auf dem Stimmzettel. Wie Kolmer und Benz ist Wandrey in Darmstadt geboren und aufgewachsen.

Spannend dürfte das Abschneiden von Kerstin Lau werden. Die Kandidatin von Uffbasse ("Unabhängige Fraktion freier Bürger - aufrecht spontan subkulturell eigenwillig") tritt bereits zum zweiten Mal an. Bei der Wahl 2017 landete sie überraschend auf Platz drei. Manche räumen ihr Chancen ein, es in die Stichwahl zu schaffen.

Auf dem Stimmzettel stehen außerdem sechs weitere Bewerber. Sie dürften allenfalls Außenseiter-Chancen haben. Für die Linke kandidiert Ulrich Franke. Er ist aktuell Geschäftsführer der Linksfraktion im Landtag. Holger Klötzner von Volt regiert bereits mit. Er ist in der Koalition mit Grünen und der CDU Schuldezernent.

Gerburg Hesse-Hanbuch ist erst seit einem Jahr FDP-Mitglied. Zuvor saß sie als Parteilose für die CDU-Fraktion im Pfungstädter Stadtparlament. Auch Die Partei stellt mit Mirko Steiner wieder einen Kandidaten. Bei der Kommunalwahl 2021 kam die Satiregruppe immerhin auf 2,2 Prozent. Harald Uhl war seinerzeit Spitzenkandidat der Freien Wähler (FW). Jetzt bewirbt er sich um das Oberbürgermeisteramt.

Für Furore sorgte kürzlich ein Aufruf von Michael Ziemek von der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD). Er hatte erklärt, dass er nicht gewählt werden wolle und man seine Stimme stattdessen Kerstin Lau geben solle. Das dürfte die Chancen der Uffbasse-Kandidatin auf die Stichwahl aber höchstens minimal erhöhen. Trotz seines Rückziehers steht Ziemek weiter auf dem Stimmzettel und kann gewählt werden.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten hatten dem hr kurze Video-Clips geschickt. In maximal 90 Sekunden stellen sie sich und ihre Ziele für die Zukunft Darmstadts vor.

Das bewegt Darmstadt

Die in Darmstadt viel diskutierten Themen liegen nahe bei denen anderer Kommunen. Ein großes Thema ist die Mobilität. Welche Verkehrskonzepte schonen das Klima und machen das Leben in der Stadt lebenswert? Außerdem geht es um Digitalisierung, Sicherheit, um Schulsanierung und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Ein weiteres Thema, das die Darmstädter sehr beschäftigt, sind die Zustände in der Ausländerbehörde. Hierzu gibt es immer wieder viele Beschwerden über chaotische Verhältnisse. Partsch erklärte die Frage zeitweise zur Chefsache. Spürbare Verbesserungen aber lassen auf sich warten.

Wann ist mit einem Ergebnis der OB-Wahl zu rechnen?

Wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen, beginnt die Auszählung der Stimmen. Die Stadt schätzt nach Worten eines Sprechers, dass - ausgehend von den Erfahrungen bei früheren Wahlen - bis 21 Uhr ein Ergebnis vorliegen könnte. Genau vorhersagen lasse sich das aber nicht.

Wie der hr am Wahlabend informiert

Auf hessenschau.de können Sie sich am Wahlabend live mit interaktiven Ergebnisgrafiken und in unserem Ticker zur OB-Wahl informieren. Dort erfahren Sie auch, wie die einzelnen Stadtteile abgestimmt haben.

Im hr-fernsehen schaltet die hessenschau um 19.30 Uhr live ins Darmstädter Rathaus. Auch die Radiosender des hr informieren am Sonntag über die Wahl und das Ergebnis.

Stichwahltermin am 2. April

Sollte am Sonntag niemand die absolute Mehrheit, also mindestens 50 Prozent, erringen, kommt es am 2. April zu einer Stichwahl. Dann treten die beiden Kandidierenden mit den meisten Stimmen gegeneinander an. Die anderen Bewerber scheiden aus.

Vor Partsch eine lange Reihe von SPD-Oberbürgermeistern

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellte die SPD viele Jahre durchgehend den Oberbürgermeister in der Wissenschaftsstadt. Dann kam Partsch. 2011 setzte er sich in der Stichwahl gegen den damaligen Amtsinhaber Walter Hoffmann (SPD) durch und wurde erster grüner OB einer hessischen Großstadt.

Bei seiner Wiederwahl vor sechs Jahren gelang es Partsch gleich im ersten Durchgang, sich die zweite Amtszeit zu sichern. Die Stichwahl konnte er dabei aber nur knapp vermeiden. Mit 50,4 Prozent erreichte er gerade so die notwendige absolute Mehrheit. SPD-Mann Michael Siebel landete mit 16,7 Prozent auf Platz zwei vor Kerstin Lau (Uffbasse) mit 12,4 Prozent.

Zwei Bürgermeisterwahlen

Neben der Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt finden am 19. März zwei Bürgermeisterwahlen in Hessen statt. In Weißenborn im Werra-Meißner-Kreis will sich der parteilose Bürgermeister Thomas Mäurer im Amt bestätigen lassen. Er ist seit zwölf Jahren Rathauschef in der kleinen Gemeinde mit knapp 1.000 Einwohnern und tritt als einziger Kandidat an.

In Nauheim im Kreis Groß-Gerau findet die Stichwahl zwischen dem unabhängigen Roland Kappes und der SPD-Politikerin Rosalia Radosti statt. Radosti erzielte beim ersten Wahlgang am 26. Februar exakt das gleiche Ergebnis wie der CDU-Kandidat Max Hochstätter und wurde in die Stichwahl gelost.