Wer wird neue Chefin oder neuer Chef im Kasseler Rathaus? Zur Wahl stehen sechs Kandidatinnen und Kandidaten. Amtsinhaber Geselle tritt erneut an, allerdings nicht mehr für seine Partei.

Audiobeitrag Audio Vor der OB-Wahl in Kassel: Das ist die Ausgangslage Audio Wahlsonntag in Kassel: 147.000 Kasseler sind aufgerufen, eine Stimme abzugeben. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Insgesamt sechs Kandidierende bewerben sich um das Oberbürgermeisteramt in Kassel. Wenn die 76 Wahllokale in der Stadt am Sonntag um 8 Uhr öffnen, können sich die exakt 145.621 wahlberechtigten Kasselerinnen und Kasseler zwischen jeweils drei Bewerberinnen und drei Bewerbern entscheiden.

Die Reihenfolge der Kandidierenden auf dem Stimmzettel entspricht dem Parteiergebnis bei der jüngsten Kommunalwahl 2021. Die Grünen landeten damals vor der SPD, gefolgt von der CDU und der Linken. Die Partei steht an fünfter Stelle. Amtsinhaber Christian Geselle, der diesmal als unabhängiger Kandidat antritt, findet sich ganz unten auf dem Wahlzettel wieder.

Wer tritt zur OB-Wahl in Kassel an?

Die OB-Wahl in Kassel verspricht in diesem Jahr große Spannung. Von den sechs Kandidierenden haben vermutlich vier Chancen auf den Chefposten im Rathaus - wenn auch wohl nicht im ersten Wahlgang.

Mit Christian Geselle (SPD) kämpft der amtierende Oberbürgermeister um seine Wiederwahl. Er tritt nach Querelen mit seiner Partei als unabhängiger Kandidat an, kann aber auf einen Amtsbonus spekulieren.

Sven Schoeller von den Grünen will Geselle das Amt streitig machen - und darf sich nach dem stärksten Ergebnis seiner Partei bei den Kommunalwahl im März 2021 durchaus Hoffnung machen. Damals hatten die Grünen 28,7 Prozent der Stimmen bekommen. Seit Ende vergangenen Jahres regiert Schoellers Partei im Kasseler Rathaus mit CDU und FDP in einer Jamaika-Koalition. Zuvor war ein grün-rotes Bündnis geplatzt.

Die SPD hat nach dem Bruch mit Geselle mit Isabel Carqueville eine eigene Kandidatin aufgestellt und so für Unruhe in der Partei gesorgt. Einige Sozialdemokraten stellten sich im Wahlkampf gegen die SPD-Kandidatin und warben für den amtierenden OB Geselle. Auch einige SPD-Anhänger dürften Geselle trotz seiner unabhängigen Kandidatur ihre Stimme geben.

Die CDU hat Eva Kühne-Hörmann nominiert, neben Geselle die prominenteste Kandidatin. Kann die ehemalige hessische Justizministerin aus dem Kabinett von Volker Bouffier in einer Stadt, die traditionell rot wählt, gewinnen?

Außerdem stehen zwei Kandidaten auf den Stimmzetteln, denen lediglich Außenseiterchancen zugerechnet werden: Für die Linke geht Violetta Bock ins Rennen. Stefan Käufler kandidiert für die Satirepartei Die Partei. Die mitregierende FDP verzichtete auf eine eigene Kandidatur.

Die meisten Kandidatinnen und Kandidaten haben dem hr kurze Video-Clips geschickt, in denen sie sich und ihre Ziele für Kassel vorstellen.

Wählen dürfen Deutsche und EU-Staatsbürger, die am Sonntag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Kassel haben.

Das bewegt Kassel

Verkehrswende, Sicherheit im öffentlichen Raum, fehlende Kita-Plätze und marode Schulen; dazu die Zukunft der documenta - das sind einige der Themen, die in der 200.000-Einwohner-Stadt Kassel dringend angepackt werden müssen - und die auch im Wahlkampf die Hauptrolle spielen.

Großes Interesse an Briefwahl

Bis Freitag hatte die Stadt 27.438 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Das sind mehr als doppelt so viel wie bei der letzten OB-Wahl im Jahr 2017.

Damals hatten 13.425 Menschen per Briefwahl abgestimmt, 40.845 Menschen hatten ihre Stimme im Wahllokal abgegeben. Alle Briefwahl-Stimmen werden am Sonntagabend im Rathaus ausgezählt.

Weitere Informationen Briefwahl vergessen oder krank geworden? Wer seine Briefwahlunterlagen erhalten, aber noch nicht zurückgeschickt hat, kann sie am Wahlwochenende noch in einen der Briefkästen des Rathauses einwerfen oder beim dortigen Briefwahlbüro abgeben. Mit der Post würden sie zu spät ankommen, um noch gezählt zu werden.



Alternativ kann man mit dem den Briefwahlunterlagen beigefügten Wahlschein und einem Ausweisdokument am Wahltag in jedem Wahlbezirk der Stadt Kassel wählen. Wer plötzlich und nachgewiesen krank wird, kann die Briefwahlunterlagen noch bis zum Wahlsonntag, 15 Uhr, direkt im Rathaus beantragen. Diese müssen dann bis 18 Uhr wieder dort abgegeben werden. Ende der weiteren Informationen

Wann ist mit einem Ergebnis der OB-Wahl zu rechnen?

Wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen, beginnt die Auszählung der Stimmen. Die Stadt wollte im Vorfeld keine Schätzung darüber abgeben, wann das vorläufige Endergebnis der OB-Wahl vorliegen wird.

Ein Sprecher verwies auf die Auszählung bei der letzten OB-Wahl. Hier sei das Ergebnis um 19.15 Uhr so eindeutig ausgefallen, dass mit Christian Geselle der Wahlsieger bereits feststand. Ob auch in diesem Jahr bereits so früh mit einem Ergebnis gerechnet werden kann, ist unklar, da es diesmal mehrere aussichtsreiche Kandidaten gibt.

Wie der hr am Wahlabend informiert

Auf hessenschau.de können Sie sich am Wahlabend live mit interaktiven Ergebnisgrafiken und in unserem Ticker zur OB-Wahl informieren. Dort erfahren Sie auch, wie die einzelnen Stadtteile abgestimmt haben.

Im hr-fernsehen schaltet die hessenschau um 19.30 Uhr live in ins Kasseler Rathaus, um 20.15 Uhr folgt ein 15-minütiges hessenschau extra zur Wahl. Auch die Radiosender des hr informieren am Sonntag über die Wahl und das Ergebnis.

2017 war Geselle klarer Sieger

Bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl in Kassel Im Jahr 2017 war Geselle, damals noch für die SPD, im ersten Wahlgang mit 56,6 Prozent gewählt worden.

SPD-Bürgermeister haben in der nordhessischen Stadt ein lange Tradition. Vor Geselles Amtszeit, von 2005 bis 2017, saß sein Sozialdemokrat Bertram Hilgen im Chefsessel des Rathauses, von 1993 bis zur Übernahme Hilgens war Kassel mit Georg Lewandoski zum ersten und bisher einzigen Mal CDU-regiert.

Stichwahltermin am 26. März

Sollte am Sonntag keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit von mindestens 50 Prozent erringen, kommt es am 26. März zu einer Stichwahl. Das ist bei der Ausgangssituation in Kassel wahrscheinlich. Es wäre erst das zweite Mal in der Geschichte der Stadt, dass sich ein Kandidierender nicht im ersten Wahlgang durchsetzen kann. Zuletzt hatte Bertram Hilgen (SPD) bei der OB-Wahl 2005 erst in der Stichwahl gegen Georg Lewandowski (CDU) gewonnen.

Am 26. März findet auch die Stichwahl um das OB-Amt in Frankfurt statt. Auch in Darmstadt wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt: Am 19. März findet dort die OB-Wahl statt, eine mögliche Stichwahl am 2. April.

Die OB-Wahl in Kassel ist nicht die einzige Wahl an diesem Tag in Hessen. Auch in 15 anderen Kommunen wird ein neuer Rathauschef gesucht. Im Rheingau-Taunus-Kreis wird ein neuer Landrat gewählt und in Hünstetten entscheiden die Bürger in einem Bürgerentscheid über sechs neue Windkraftanlagen.

