Der Staatsgerichtshof verhandelt heute über den Kommunalen Finanzausgleich. Finanzstarke Städte fühlen sich benachteiligt und sehen ihr Recht auf Selbstbestimmung verletzt. Finanzminister Schäfer dagegen hält die Klage für unsolidarisch.

Solidarität ist ein schöner Gedanke. In Hessen ist die Solidarität der Städte untereinander gesetzlich geregelt und trägt den Namen "Kommunaler Finanzausgleich“. Ein Teil dieses Ausgleichs ist die Solidaritätsumlage. Einfach gesagt, Städte die sehr viele Steuern einnehmen, zahlen in einen Topf – und das Land verteilt dieses Geld über einen Schlüssel vor allem an finanzschwächere Kommunen in Hessen.

Das klingt gut, doch Frankfurt und 17 weitere Städte klagen vor dem Staatsgerichtshof in Wiesbaden gegen die Regelungen. Sie sehen sich durch die Zahlungen benachteiligt.

Erst vor drei Jahren neu geregelt

Frankfurt, Eschborn, Kronberg, Neu-Isenburg und 14 weitere Kommunen empfinden die Regelungen der Solidaritätsumlage innerhalb des Finanzausgleichs als ungerecht. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hält die Klage der reichen Städte dagegen für extrem unsolidarisch. "Während eine Durchschnittsgemeinde in Hessen mit einer Finanzkraft so zwischen 500 und 700 Euro je Einwohner auskommen muss, hat Eschborn 5.300 Euro je Einwohner. Dann noch den Klageweg zu beschreiten, dazu gehört schon ein gewisser Mut", sagt Schäfer.

Der Kommunale Finanzausgleich ist 2015 nach einem Urteil des hessischen Staatsgerichtshofs neu geregelt worden und gilt seit 2016. Doch die reichen Städte fühlen sich vom Land ausgenommen. Neu-Isenburgs parteiloser Bürgermeister Herbert Hunkel sagte dem hr bereits vor zwei Jahren in einem Interview, dass Neu-Isenburg eine geschröpfte Stadt sei.

"Wir werden von allen Seiten mit Umlagen belegt. Und mit der Solidaritätsumlage kommt noch eine weitere dazu. Und das empfinden wir als nicht gerecht." Schwalbach am Taunus befürchtete damals, dass wegen der Zahlung der Solidaritätsumlage die Bibliothek schließen oder soziale Projekt eingestampft werden müssen.

Frankfurt: 530 Mio Euro Mehrbelastung

Frankfurt ist dagegen Hessens Gewerbesteuerkrösus. Mehr als 1,9 Milliarden Euro erwartet Kämmerer Uwe Becker (CDU) im nächsten Jahr. Dennoch hat die Stadt aktuell ein dreistelliges Millionen-Minus zu verzeichnen. Der Grund sei das enorme Bevölkerungswachstum. Frankfurt müsse sehr viel Geld für mehr Personal, Kitas, Schulen, den Nahverkehr und Soziales ausgeben.

"In den Jahren bis 2019 bedeutet die Neuordnung des KFAs für Frankfurt eine finanzielle Mehrbelastung von 530 Millionen Euro“, sagt Becker. Geld, das Frankfurt für die eigene Infrastruktur benötige. Dennoch sei Frankfurt solidarisch mit anderen Städten und Kreisen in Hessen. Alleine durch die Gewerbesteuerumlage habe die Stadt im Rahmen des Fonds Deutsche Einheit und dem Solidarpakt von 1991 bis 2015 über zwei Milliarden Euro gezahlt.

Entscheidung erst in einigen Wochen

"Auf der anderen Seite sind uns Dinge abhanden gekommen, wie die Grunderwerbssteuerzuweisung, die seit 2011 weggefallen ist. Das hat uns auch ein Minus im Millionenbereich beschert“, kritisiert Kämmerer Becker (CDU) die Finanzpolitik der Landesregierung und seines Parteifreunds Schäfer gegenüber Frankfurt.

Das Geld aus dem KFA kommt aber nicht nur Kommunen in strukturschwachen Regionen Hessens zu Gute. Auch Großstädte wie Kassel, Wiesbaden und Offenbach profitieren, doch die 18 klagenden Kommunen sehen ihr festgeschriebenes Recht auf kommunale Gleichbehandlung und ihr Selbstverwaltungsrecht verletzt. Nach der mündlichen Verhandlung plant der Staatsgerichtshof keine weiteren Termine, seine Entscheidung wird erst in einigen Wochen erwartet.