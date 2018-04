23 Bürgermeister schreiben Wutbrief an Landesregierung

Städte und Gemeinde bekämen immer mehr Aufgaben, aber immer weniger Geld, kritisieren 23 Bürgermeister aus dem Lahn-Dill-Kreis in einem Brief an die Landesregierung. Diese hatte kurz zuvor eine Kosten-Einigung mit den Kommunen verkündet.

Das Land Hessen nimmt seit zwei Jahren keine neuen Schulden mehr auf, konnte im Haushalt 2017 sogar Rücklagen bilden. Die hessischen Kommunen dagegen haben die zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland nach dem Saarland.

Am Montag machten 23 Bürgermeister in einem Brandbrief (zum Download) an die Landesregierung ihrem Ärger darüber Luft. Hauptkritikpunkt: Die Kommunen müssten immer mehr leisten, bekämen dafür aber immer weniger Geld.

Weitere Informationen Kindergarten-Freibetrag Eltern von drei bis sechs Jahre alten Kindern sollen ab August für sechs Stunden Kindergarten-Betreuung am Tag keine Beiträge mehr zahlen müssen, so der Gesetzentwurf der Landesregierung. Die Kommunen erhalten dafür 136,50 Euro pro Kind und Monat. Viel zu wenig, kritisieren die Bürgermeister: Sie fordern, dass das Land einen Betrag von 300 bis 450 Euro zahlt. Ende der weiteren Informationen

In den Mittelpunkt ihrer Kritik stellen die Bürgermeister die Kindergartenfinanzierung und die sogenannte Hessenkasse. Dabei hatte das hessische Finanzministerium eigentlich vergangene Woche noch verkündet, mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB) sowie dem Städtetag in diesen Bereichen eine Einigung erzielt zu haben.

Der Hessische Landkreistag hatte diese Einigung nicht mitgetragen. Und auch der HSGB hatte damals zähneknirschend mitgeteilt, die Vereinbarung sei "lediglich ein kleines Etappenziel". Nun habe die Kreisversammlung Lahn-Dill des HSGB diese Einigung nochmals "pointiert kommentieren" wollen, sagte Frank Inderthal (SPD), Bürgermeister von Solms und Vorsitzender der Kreisversammlung, zu hessenschau.de.

"Sonst sagt die Regierung, alles ist eitel Sonnenschein"

Es sei zwar auf dem Verhandlungsweg "das eine oder andere erreicht worden", so Inderthal, aber eben für die Kommunen viel zu wenig. Er wertet es als Signal der Solidarität, dass alle 23 Kommunen im Lahn-Dill-Kreis gemeinsam unterschrieben haben, obwohl sie von den Problemen unterschiedlich stark betroffen sind. "Denn sonst sagt die Regierung, die kommunalen Spitzenverbände haben zugestimmt und damit ist alles eitel Sonnenschein - aber genau das ist es nicht."

Die Bürgermeister aus dem Lahn-Dill-Kreis vor dem Wetzlarer Rathaus. Bild © Mike Marklove (hr)

Einer dieser Spitzenverbände ist der HSGB, und der sieht die Initiative aus Mittelhessen positiv. "Das ist für uns sehr erfreulich", sagte Abteilungsleiter David Rauber. Die Einigung zwischen HSGB und Land vergangene Woche sei kurzfristig und unter Zeitdruck entstanden, "aber die Freude darüber war sehr gedämpft". Insofern sei die Kreisversammlung Lahn-Dill dem HSGB nicht in den Rücken gefallen, im Gegenteil: "Das stärkt uns den Rücken."

Hessenkasse: Es ist wie mit dem Nikolaus

Beim Streit um die Hessenkasse geht es darum, dass mehr als 260 Kommunen in den vergangenen Jahren Kassenkredite angehäuft haben, eine Art Dispo-Kredite für Kommunen. Das Land will die Gemeinden, Städte und Landkreise nun entschulden, mit der sogenannten "Hessenkasse". "Die Vielzahl der Kommunen wird bei der Hessenkasse mitmachen", sagte Inderthal. "Aber das Geld dafür nimmt das Land vom Kommunalen Finanzausgleich, es ist das Geld der Kommunen."

Inderthal verglich das Vorgehen der Regierung damit, als würde der Nikolaus die Spielsachen am 5. Dezember im Kinderzimmer einsammeln, um sie am 6. Dezember den Kindern zu schenken.

Länderfinanzausgleich, Rechtshilfe, Flüchtlingskrise

In insgesamt zehn Bereichen haben die Bürgermeister Kritikpunkte aufgezählt, die ihrer Meinung nach alle dazu führen, dass die Kommunen kein Geld mehr haben. Dazu gehört, dass das Land nach Ansicht der Bürgermeister ab 2019 ungerechtfertigt Gewerbesteuereinnahmen abschöpft, dazu gehört das EU-Beihilferecht, das gerade für kleine Städte und Gemeinden viel zu komplex sei, und dazu gehören die Kosten für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.

Siegbachs Bürgermeister Berndt Happel (parteilos) sagt: "Wir fordern von der Politik, dass sie kommunalfreundlich ist, nicht kommunalfeindlich wie derzeit." Weitere Beispiele in den Bereichen Trinkwasserversorgung oder Abwasserentsorgung machten den Kommunen das Leben schwer und trieben die Aufwendungen nach oben. "Wir sitzen alle in einem Boot, aber wir dürfen rudern und das Land steuert", kritisiert er. "Wir hätten gerne einen Teil des Steuerrads."

Die hessische Staatskanzlei und das Finanzministerium teilten am Dienstag mit, dass ihnen der Brief noch nicht vorliege und daher auch nicht kommentiert werden könne.

Weitere Informationen Bürgermeister-Brief zum Download Den Brief der Bürgermeister können Sie hier als PDF-Datei herunterladen [PDF - 596kb] . Ende der weiteren Informationen

