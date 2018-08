Deutlich mehr Parteien als noch vor fünf Jahren haben Landeslisten für die Wahl in gut zwei Monaten eingereicht. Ob sie auch alle antreten dürfen, muss jetzt aber noch geprüft werden.

Bei der hessischen Landtagswahl am 28. Oktober wollen 23 Parteien antreten, das sind fünf mehr als 2013. Über die Zulassung entscheide der Landeswahlausschuss am 31. August, teilte die Landeswahlleitung am Montag mit. "Er hat zu prüfen, ob die Listen und die Bewerberinnen und Bewerber den Anforderungen des Landtagswahlgesetzes entsprechen", hieß es in der Mitteilung.

Angemeldet haben sich demnach die fünf bereits im Landtag vertretenen Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne und Die Linke. Hinzu kommen unter anderem die AfD, Freie Wähler, die Piraten und die NPD. Parteien, die nicht im Landtag vertreten sind, mussten nachweisen, dass ihre Landesliste von mindestens 1.000 Wahlberechtigten unterstützt werden.

Auch Splitterparteien wollen mitmachen

Das gelang auch einigen Splitterparteien wie der "Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer" oder der "Partei für Gesundheitsforschung". Bei der Wahl vor fünf Jahren ließ der Ausschuss alle beantragten Listen zu.

Ebenfalls am 31. August entscheiden auch die Kreiswahlausschüsse darüber, ob die Wahlkreisbewerber zugelassen werden. Sie benötigen nur 50 Unterschriften von Unterstützern.

Weitere Informationen Diese Parteien wollen antreten: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) DIE LINKE (DIE LINKE) Freie Demokratische Partei (FDP) Alternative für Deutschland (AfD) Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Graue Panther - Graue Panther - Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) Allianz Deutscher Demokraten (AD-Demokraten) Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) Bündnis Grundeinkommen (BGE) Die Violetten (DIE VIOLETTEN) Liberal-Konservative Reformer (LKR) Menschliche Welt (MENSCHLICHE WELT) Partei der Humanisten (Die Humanisten) Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 02.08.2018, 19 Uhr