An der hessischen Landtagswahl am 8.Oktober wollen bislang 25 Parteien und Wählergruppen teilnehmen.

Elf von ihnen haben bereits Landeslisten eingereicht, wie der Landeswahlleiter am Freitag mitteilte. Die Frist, in der das Interesse angemeldet werden könne, ende am 31.Juli um 18 Uhr.

Bislang nicht im Landtag vertretene Parteien und Wählergruppen müssen für die Zulassung einer Landesliste 1.000 Unterschriften von wahlberechtigten Unterstützern vorweisen.