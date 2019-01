Mit dem Geld sollen Straßen und Schulen saniert werden: Hessens Finanzminister Schäfer hat eine positive Zwischenbilanz der diversen Investitionsprogramme des Landes für die Kommunen gezogen. Den Gewerkschaften DGB und GEW geht das nicht weit genug.

Städte und Gemeinden nehmen die Investitionsprogramme des Landes offenbar gerne an: Sowohl bei den Programmen Kip, "Kip macht Schule" als auch bei der Hessenkasse hätten inzwischen alle berechtigen Kommunen beziehungsweise Schulträger Fördergelder beantragt, wie Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Montag mitteilte. Kip steht für Kommunalinvestitionsprogramm.

Das Gesamtvolumen beträgt laut Schäfer für alle drei Programme 2,2 Milliarden Euro. Davon kommt gut eine Milliarde Euro vom Land, der Rest vom Bund und von den Kommunen selbst. Beim "Kip macht Schule"-Programm werden unter anderem die Erneuerung von Schultoiletten und die energetische Sanierung von Schulgebäuden gefördert. Das größte Kontingent bekam die Stadt Frankfurt.

257 Kommunen wollen Investitionsprogramm

Für das Investitionsprogramm der Hessenkasse haben sich nach Schäfers Angaben 257 Kommunen angemeldet. 235 Städte, Gemeinden und Landkreise hätten bereits grünes Licht für die Teilnahme an dem Programm bekommen, sagte Schäfer. 31 konkrete Förderzusagen mit einem Investitionsvolumen von 14 Millionen Euro seien schon bewilligt worden.

Das Investitionsprogramm war aufgelegt worden, damit die Städte, Gemeinden und Landkreise nicht leer ausgehen, die trotz knapper Finanzen keine Kassenkredite nutzten. Die Initiative hat ein Volumen von rund 700 Millionen Euro.

Beim Entschuldungsprogramm der Hessenkasse hatte das Land zuvor 171 mit Kassenkrediten verschuldeten Kommunen unter die Arme gegriffen.

Gewerkschaften sprechen von großem Investitionsstau

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hessen-Thüringen kritisierte, es gebe nach wie vor einen großen Investitionsstau in Städten und Gemeinden. Die Kommunen bräuchten dauerhaft höhere Einnahmen, um ihre Investitionen steigern zu können. Die "regelmäßigen Show-Veranstaltungen des Finanzministeriums" würden dem Problem nicht gerecht.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte, die Investitionsprogramme des Landes seien zu klein dimensioniert, um den Investitionsstau an Schulen zu beheben. "Im vergangenen Jahr mussten in Hessen drei Schulen - eine in Kassel und zwei in Neukirchen (Schwalm-Eder) - wegen Einsturzgefahr Hals über Kopf geschlossen werden", sagte die GEW-Vorsitzende Maike Wiedwald. Auch viele andere Schulen in Hessen seien marode.

Weitere Informationen Wer profitiert wie? Welche Kommunen wie von der Hessenkasse profitieren, hat das Finanzministerium unter www.hessenkasse.de aufgeschlüsselt - inklusive Karte. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 28.1.2019, 15.00 Uhr