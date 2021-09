2G: Bouffier stellt Lockerungen in Gastronomie in Aussicht

Corona-Regeln in Hessen

Bekommen in manchen Kneipen bald nur noch Geimpfte und Genesene ihr Bier? Sollten sich Gastwirte und Friseure für das 2G-Modell entscheiden, winken im Gegenzug neue Freiheiten. Das stellt Ministerpräsident Bouffier in Aussicht.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) könnte sich in der Gastronomie zusätzliche Lockerungen vorstellen, wenn Gastwirte das 2G-Modell anwenden. Das sagte ein Regierungssprecher dem hr. Dasselbe gelte für Veranstalter und Friseure. Auch sie könnten künftig selbst entscheiden, ob sie nur geimpfte und genesene Menschen einlassen, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind. Ein ähnliches Modell gilt bereits in Hamburg .

Private Unternehmen können laut Staatskanzlei die 2G-Regel jetzt schon über ihr Hausrecht anwenden. Bislang beschert ihnen das allerdings keine Vorteile - wie etwa mehr Sitzplätze in der Kneipe oder den Wegfall der Maskenpflicht.

3G in Behörden und im Nahverkehr

In der öffentlichen Daseinsvorsorge, etwa bei Klinikbesuchen oder Behördenterminen, bleibe es beim 3G-Modell in Hessen, sagte Bouffier in einem Interview mit der FAZ . 3G bedeutet, dass der Zutritt nur Geimpften, Genesenen oder Getesteten gewährt wird.

Das Corona-Kabinett wird voraussichtlich Anfang kommender Woche über die Anpassungen der derzeitigen Regeln beraten und diese gegebenenfalls beschließen. Dabei geht es auch um weitere Faktoren wie die Hospitalisierungsrate und die Impfquote für die Beurteilung der pandemischen Lage - neben der Sieben-Tage-Inzidenz.

Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Prozent der erfassten Corona-Infizierten wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär aufgenommen werden müssen. Die aktuelle hessische Corona-Verordnung der Landesregierung ist bis zum 16. September befristet.

Gastwirte: 2G nur mit weiteren Freiheiten

Die Bereitschaft zur Umstellung auf 2G scheint überschaubar: In der vergangenen Woche veröffentlichte der Dehoga-Verband eine Umfrage unter Gastronomen. Demnach setzt die Branche derzeit fast geschlossen auf 3G - also geimpft, getestet, genesen. Rund 76 Prozent der hessischen Gastronomen wollten laut Befragung 2G nicht einführen, knapp jeder Vierte kann es sich demnach vorstellen.

Sollte Hessen ebenfalls ein Optionsmodell wie in Hamburg einführen, das den Gastronomen Vorteile bringt, wären immerhin rund 40 Prozent bereit, 2G einzuführen. 20 Prozent würden es dann zumindest in Erwägung ziehen.