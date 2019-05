Hier geht es zur Amtsstube - in 30 Städten und Gemeinden haben Bürger über ihren künftigen Rathauschef abgestimmt.

Hier geht es zur Amtsstube - in 30 Städten und Gemeinden haben Bürger über ihren künftigen Rathauschef abgestimmt. Bild © Imago Images

30 Bürgermeisterwahlen in Hessen - die Ergebnisse

Von A wie Alsfeld bis W wie Weiterstadt: In 30 hessischen Städten und Gemeinden wurden am Sonntag Bürgermeister gewählt. Wer schafft es ins Rathaus und wo kommt es zur Stichwahl? In Mörlenbach stimmten Wähler bei einem Bürgerentscheid ab.

In 30 hessischen Städten und Gemeinden fanden am Sonntag parallel zur Europawahl die Bürgermeisterwahlen statt. Wer neu im Rathaus sitzt, wo es Stichwahlen geben wird und die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden finden Sie hier laufend aktualisiert.

Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen, allerdings werden zuerst die Stimmen zur Europawahl ausgezählt, dann folgen die Bürgermeisterwahlen. Daher kann es zu Verzögerungen bei den vorläufigen Endergebnissen kommen.

In Mörlenbach (Bergstraße) stimmten Wähler am Sonntag gegen den Bau eines Gewerbegebiets. Eine Bürgerinitiative hatte 1.186 Unterschriften für den Bürgerentscheid gesammelt, um gegen das geplante Gewerbegebiet Nord-Ost vorzugehen - und ein entsprechender Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben wird. 60,13 Prozent der Wahlberechtigten stimmten gegen das Gewerbegebiet, 39,87 Prozent dafür. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,68 Prozent.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Amtsinhaber Dietmar Krist (unabhängig) ist mit 60,2 Prozent im Amt bestätigt worden. Er setzte sich gegen die beiden unabhängigen Kandidaten Martin Schlitt (22,4 Prozent) und Sebastian Schwarzburg (17,4 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung war besonders hoch: 80,9 Prozent der Wahlberechtigten gingen an die Urnen.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Der parteilose Marco Ohme bekam 32,5 Prozent der Stimmen und schnitt damit am stärksten ab. Auch die anderen Kandidaten waren parteilos: Jens Wigand erreichte 31,2 Prozent, Steffen Schenk erhielt 30,1 Prozent, Mario Fischer 4,6 Prozent, Reiner Zysk erhielt 0,9 Prozent, Rainer Even 0,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,2 Prozent. Damit gehen Wigand und Ohme in die Stichwahl.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Peter Kirchner gewann als einziger Kandidat mit 91,4 Prozent der Stimmen. Er wird als Parteiloser ins Rathaus einziehen. 8,7 Prozent der Ehrenberger stimmten gegen Kirchner. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Lars Wicke von den Freien Wählern war der einzige Kandidat für den Posten als Rathauschef: Er bekam 89,6 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,9 Prozent.

Amtsinhaber Sebastian Stang (unabhängig) erhielt 69,5 Prozent der Stimmen und wurde damit im Amt bestätigt. Frank Caspar (unabhängig) verlor gegen den Rathauschef mit 30,5 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,9 Prozent.

In Heidenrod wurde Volker Diefenbach (SPD) im Amt bestätigt. Herausforderer Horst Lauterbach-Schäfer (unabhängig) unterlag mit 18,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 76 Prozent.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Der einzige Kandidat und Amtsinhaber Peter Malolepszy (CDU) wurde mit 86,3 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung in Hosenfeld lag bei 65,3 Prozent.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Der unabhängige Kandidat Ivo Reßler erhielt mit 45,75 Prozent die meisten Stimmen. CDU-Kandidat Jürgen Hebling kam auf 44,8 Prozent, SPD-Kandidat Georg Breitwieser auf 9,37 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,5 Prozent. Am 16. Juni wird es die Stichwahl geben. Dann entscheidet sich, ob Reßler oder Hebling Rathauschef wird.

Amtsinhaber Markus Deusing von der SPD erhielt 85,4 Prozent der Stimmen und bleibt damit Rathauschef. Die Wahlbeteiligung lag bei 58 Prozent.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

In Naumburg bleibt Amtsinhaber Stefan Hable im Amt, er erhielt 84,6 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 15,4 Prozent.

CDu-Kandidat Kay Tenge hat mit 58,2 Prozent der Stimmen gegen seinen Kontrahenten Werner Fladung von der SPD gewonnen. Fladung erhielt 41,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,35 Prozent.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Timo Heusner (SPD) hat die Wahl mit 55,7 Prozent der Stimmen gewonnen. Carsten Wiegand (CDU) erhielt 28,9 Prozent, Anja Zilch (FWG) 15,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,6 Prozent.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Amtsinhaber Klaus Fissmann (SPD) unterlag mit 37,2 Prozent seinem Gegenkandidaten Mario Hartmann (unabhängig), der 62,3 Prozent der Stimmen erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,6 Prozent.

In Runkel erhielt Amtsinhaber Friedhelm Bender (SPD) mit 37,7 Prozent die meisten Stimmen. Er wird sich in einer Stichwahl Michel Kremer (unabhängig) stellen müssen, der 28,5 Prozent der Stimmen erhielt. Bernd Schäfer (CDU) kam auf 27,1 Prozent, Christoph Bayer (unabhängig) erhielt 5 prozent, Andre Brandes 1,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,2 Prozent.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Der parteilose Kandidat Karsten Kalhöfer hat mit 75,4 Prozent der Stimmen gegen den ebenfalls parteilosen Frank Isken (24,6 Prozent) gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,8 Prozent.

Amtsinhaber Wilhelm Gebhard (CDU) gewann deutlich gegen seinen Kontrahenten Matthias Philipp (parteilos), der 17,6 Prozent der Stimmen erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,3 Prozent.

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.