470 Warnsirenen in Hessen modernisiert

2023 sind in Hessen knapp 470 Warnsirenen mit Unterstützung des Landes modernisiert worden.

Etwa 120 Kommunen erhielten insgesamt rund zwei Millionen Euro aus dem Sonderförderprogramm "Sirenen in Hessen", so das Innenministerium am Freitag. Weitere 300.000 Euro habe der Bund zur Verfügung gestellt.