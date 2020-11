Seit mehr als einem Monat laufen die Rodungen für den Ausbau der A49 in Mittelhessen. Im mit Baumhäusern und Barrikaden bestückten Dannenröder Forst dürfte es bald zum nächsten Showdown zwischen Polizei und Aktivisten kommen.

Die Umweltaktivisten im Dannenröder Forst hatten zuletzt reichlich Gelegenheit, sich in dem für Rodungen vorgesehenen Waldgebiet weiter einzurichten. In aller Ruhe konnten weitere Baumhäuser und Barrikaden errichtet werden. Doch mit der entspannten Stille dürfte es bald vorbei sein. Wie eine Sprecherin der Waldbesetzer sagte, rechne man in der nächsten Woche mit Besuch von der Polizei.

Zuletzt sei die Polizei mit der Absicherung des Castor-Transports beschäftigt gewesen, beobachteten auch die Waldbesetzer. Da der Zug mit Atommüll am Mittwoch am Ziel in Biblis (Bergstraße) angelangt ist, stehen wieder mehr Beamte für den nächsten Großeinsatz zur Verfügung. Das wissen auch die Aktivisten im Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm (Vogelsberg) und bereiten sich vor.

Erbitterte Gegenwehr angekündigt

Was sagt die Polizei? Die lässt sich bei ihrer Einsatzplanung nicht in die Karten schauen. Doch mit Blick auf ausstehende Rodungsflächen für den Weiterbau der Autobahn 49 stehen vor allem noch Teile des Dannenröder Forstes aus. Es ist das Kraftzentrum der Demonstranten. Sie haben angekündigt, Gegenwehr zu leisten, wenn die Polizei dort räumen will, bevor Teile davon abgeholzt werden.

Mehr als einen Monat nach Beginn der Rodungen am 1. Oktober sind schon viele Bäume gefallen. Das Straßenverkehrsunternehmen Deges teilte mit, dass bereits mehr als 50 Hektar im gesamten Ausbaukorridor gerodet worden seien.

Allein im Herrenwald bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) seien bereits 43,5 von 47 Hektar abgeholzt worden. Hier und dort seien noch Restflächen zu bearbeiten. Doch der größte Brocken wartet mit 27 Hektar im Dannenröder Forst. Laut Deges werden die Fällarbeiten derzeit vorbereitet. Bis zum Ende der Rodungssaison Ende Februar soll das Vorhaben abgeschlossen sein.

"Besetzung im Danni sehr gut ausgebaut"

Doch die A49-Ausbaugegner kündigen im "Danni", wie sie ihn nennen, "noch entschlosseneren Widerstand" an. "Die Besetzung im Danni ist sehr gut ausgebaut und beschützt - der Widerstand wird hier größer und bestimmter sein als in den Wäldern zuvor, in denen die Besetzungen meistens erst ein paar Wochen alt waren", schrieben sie in einer Mitteilung. Der bisherige Protest habe gezeigt, dass man "mit direkten Aktionen Arbeiten erfolgreich verzögern und behindern könne".

Die Polizei hat hessenschau.de nicht alle Fragen zur bisherigen Einsatz-Bilanz nach mehr als einem Monat beantwortet. Die Zahl der vorläufig Festgenommenen, in Gewahrsam genommenen und mit Personalien festgestellten Aktivisten - alles bisher nicht näher beziffert.

Polizisten tragen Demonstranten aus dem Herrenwald bei Stadtallendorf. Bild © picture-alliance/dpa

Beamte mit Steinwürfen verletzt

Welche Straftaten dagegen von den Ordnungshütern registriert wurden, dazu machten die Beamten Angaben: So seien mit Einsatzkräften besetzte Fahrzeuge mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen wurden. Zwei Beamte seien durch Steinwürfe verletzt worden. Zudem seien Drahtseile über Waldwege gespannt worden und sogenannte Krähenfüße ausgelegt worden, um Reifen von Einsatzfahrzeugen zu beschädigen.

Zudem tauchen in der Bilanz zum ersten Einsatzmonat auch die gefährlichen Abseil-Aktionen an Autobahnbrücken auf. Sie sorgten für großes Aufsehen sowie Verkehrsblockaden und führten auch zu Unfällen nach Auffassung der Polizei. Gegen diese Aktivisten gingen Polizei und Staatsanwaltschaft vergleichsweise entschlossen vor.

"Kommunikative Lösung" an erster Stelle

Mit den Baumbesetzern etwa im Herrenwald ging die Polizei deutlich zurückhaltender um. Eine "kommunikative Lösung" stehe an erster Stelle, so die Prämisse der Einsatzführung. So kam es immer wieder vor, dass von Waldbesetzern nicht einmal die Personalien festgestellt wurden, wie vor Ort deutlich wurde.

Erstaunlich: Aktivisten wurden mühsam mit enormem personellen und technischen Aufwand aus höchsten Baumwipfeln herausgeholt. Höhenretter und Spezialfahrzeuge mit Hebebühnen kamen zum Einsatz. Doch die Protest-Aktionen blieben für die sportlichen Demonstranten ohne Folgen. Zwar wurden sie aus dem für Rodungen vorgesehenen Bereich hinausbefördert. Doch das war es dann auch schon. Mit abschreckenden Konsequenzen hatten sie dort nicht zu rechnen.

Höhenrettungen mitunter kompliziert

Die Polizei teilte mit, dass man "zum Teil aus Verhältnismäßigkeitsgründen auf die Feststellung der Personalien zur Verfolgung der Ordnungswidrigkkeit" verzichtet habe. Wobei der Aufwand, den die Polizei betreiben musste mitunter enorm war, wie eingeräumt wurde. "Tatsächlich waren die Höhenrettungen teilweise aufgrund des Bewuchses, der Bodenbeschaffenheit, dem Wetter oder wegen der erkletterten Höhen nicht einfach", erklärte die Polizei auf Anfrage.

Ein Höheninterventionsteam der Polizei im Einsatz. Bild © Jochen Schmidt (hr)

Für die Polizei stehe bei dem Einsatz Deeskalation und Sicherheit an oberster Stelle, wie sie mitteilte. Es gelte: "Sicherheit statt Geschwindigkeit" beim Vorgehen. Dieser Maßgabe sei es auch zu verdanken, dass es es bislang "auf keiner Seite zu schwerwiegenden Verletzungen von Menschen" gekommen sei.

Dem immer wieder geäußerten Vorwurf der Demonstranten, dass mit ihnen zu ruppig - Stichwort: Polizeigewalt - umgegangen worden sei, entgegnete die Polizei: Man gehe grundsätzlich immer abgestuft und verhältnismäßig vor.

Keine Angaben zu Einsatzkosten

Wie viele Beamte bisher im Einsatz waren und weiter eingeplant werden, dazu wurden keine exakten Angaben gemacht - aus taktischen Erwägungen, wie die Polizei erklärte. Nur so viel: "Während der Baumfällarbeiten sind Beamte in unterer vierstelliger Zahl im Einsatz."

Was der Einsatz von Bundespolizisten, Beamten aus mehreren Bundesländern und einer Armada von Fahrzeugen und Einsatzmitteln allein im ersten Monat kostete - dazu machte die Polizei keine Angaben. Eine belastbare Bilanz lasse sich erst am Ende des Einsatzes ziehen. Die Kosten werden aller Voraussicht nach in die Millionen gehen. Begleichen muss dies der Steuerzahler.