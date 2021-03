AfD-Abgeordneter zeigt eigenen Geschäftsführer an

Wieder Querelen in der AfD-Landtagsfraktion: In einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat ein Abgeordneter den Geschäftsführer der Fraktion wegen "Veruntreuung von Fraktionsmitteln" angezeigt.

Die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag trägt einen internen Streit über Strafanzeigen aus. In einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wirft ein Fraktionsmitglied dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Frank Grobe, eine "Veruntreuung von Fraktionsmitteln" vor. Das Schreiben liegt dem hr vor.

"Fraktionsmittel zweckentfremdet"

Laut dem Schreiben habe Grobe "wiederholt Zahlungen aus Fraktionsmitteln veranlasst, die mutmaßlich nicht im Zusammenhang mit den im Fraktionsgesetz vorgesehenen Aufgaben stehen." So soll Grobe ohne Fraktionsbeschluss einen Rechtsanwalt beauftragt haben, einen Antrag auf Fraktionsausschluss gegen den früheren Spitzenkandidaten Rainer Rahn zu verfassen.

Der Anwalt habe der Fraktion dafür im vergangenen Jahr mindestens zwei Rechnungen über 1.755 und 1.131 Euro gestellt. Die Rechnung sei aus der Fraktionskasse bezahlt worden. Der anonym bleibende AfD-Abgeordnete sieht darin den Straftatbestand der Untreue erfüllt, "da Fraktionsmittel zweckentfremdet für private Rechtsstreitigkeiten" eingesetzt worden seien.

Streit mit Rahn und Kahnt

Rolf Kahnt (l.) und Rainer Rahn Bild © picture-alliance/dpa (Archiv), Montage hr

Die AfD-Fraktion hatte im vergangenen Oktober über den Ausschluss zweier Abgeordneter zu entscheiden. Landtags-Alterspräsident Rolf Kahnt wurde wegen "unkollegialem Verhalten" ausgeschlossen, gegen Rainer Rahn kamen hingegen nicht genug Stimmen zusammen. Die Landtagsfraktion besteht seitdem aus 17 statt 18 Mitgliedern.

Zwischen der Fraktion und den beiden Abgeordneten gab es schon länger Streit. Im vergangenen Mai teilte die Fraktion mit, dass sie sich zunehmend von Rahn und Kahnt "entfremdet" habe. Gespräche auf sachlicher Ebene seien "immer schwieriger" geworden. Rahn habe beispielsweise kaum noch an Fraktionssitzungen teilgenommen.

Damals tauchte ein internes Dossier aus der Fraktionsgeschäftsstelle auf, in dem "Verfehlungen" von Rahn und Kahnt dokumentiert wurden. Rahn warf der Fraktion daraufhin "Stasi-Methoden" vor.

Streit über Verbindungen zu "Identitären"

Einen weiteren Streit innerhalb der Fraktion gab es im vergangenen Jahr um die Frage, ob ein AfD-Abgeordneter einen Fraktionskollegen in einer E-Mail an weitere AfD-Mitglieder ein "stolzes Mitglied der Identitären Bewegung" nennen darf.

Das Landgericht Frankfurt wies im Oktober eine Klage auf Unterlassung zurück und entschied, dass die Aussage eine zulässige Meinungsäußerung sei. Die Äußerung habe sich nach Ansicht des Gerichts "nicht auf die Mitgliedschaft in dem Verein bezogen, sondern auf die Zugehörigkeit zu der Gruppierung."