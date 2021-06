Für Hessens Verkehrsminister Al-Wazir ist mit der Sperrung der Wiesbadener Salzbachtalbrücke "passiert, was nie passieren sollte". Noch könne niemand sagen, wie lange die Sperrung dauert - und wie das Problem zu lösen ist. Beides ist am Nachmittag Thema im Landtag.

Die Worte werden schärfer. So, wie sie in einem Stau auch schon mal schärfer werden, wenn man als Autofahrer gefühlte Ewigkeiten steht, ohne voranzukommen - vor allem, wenn man seit einer mindestens ebenso gefühlt langen Ewigkeit um die Problematik wusste, die diesen Stau verursacht.

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) wählte zunächst, als der nun tägliche Stau auf der A66 nach der Sperrung der Salzbachtalbrücke begann, moderate Aussagen. "Starke Nerven" bräuchten die Menschen in der Region in der nächsten Zeit auf ihrem Weg zu Arbeit, Ausbildung oder Beruf, sagte Al-Wazir.

Verkehrsminister: "Größter anzunehmender Unfall"

Zuvor war am vergangenen Freitag bekannt geworden, dass sich der Überbau der Brücke zwischen Wiesbaden und Frankfurt um 30 Zentimeter abgesenkt hatte und Betonbrocken auf die unter der Brücke hindurchführende Bundesstraße gefallen waren.

Nun, nach einigen Tagen Verkehrschaos in und um Wiesbaden, sagt Al-Wazir dem Wiesbadener Kurier: "Das ist wirklich eine Katastrophe. Jetzt ist das passiert, was nie passieren sollte." Die Sperrung der Salzbachtalbrücke bezeichnete er als den "größten anzunehmenden Unfall für die Mobilität in und um Wiesbaden".

Wird Brücke gesprengt?

Al-Wazir sagte der Zeitung, die Autobahn GmbH des Bundes arbeite fieberhaft daran, den Schaden einzuschätzen. Die Experten könnten aber nicht sagen, wie lange die Vollsperrung dauern wird, weil der Zustand des Südteils der Brücke unklar sei.

Klar sei hingegen, dass die am einfachsten erscheinende Lösung nicht am einfachsten durchzuführen sei: eine Sprengung. "Würde man die Brücke sprengen, könnte in Mitleidenschaft gezogen werden, was unter der Brücke ist", sagte Al-Wazir. Darunter liegen Straßen, Bahngleise und ein Klärwerk.

"Ich bin trotzdem dafür, dass die Autobahn GmbH in dieser Notsituation ernsthaft auch über einen schnelleren Abriss bis hin zur Sprengung nachdenkt." Vielleicht ließen sich die Sommerferien ab dem 19. Juli für den schnellen Abriss nutzen.

Die Salzbachtalbrücke wurde 1963 als sogenannte Südumgehung Wiesbaden eröffnet. Die Teilbrücken Nord und Süd waren für eine Belastung von rund 20.000 Fahrzeugen ausgelegt und mussten seit 1985 immer wieder verstärkt werden, weil der tägliche Verkehr die ursprünglich geplante Belastung deutlich überstieg.

Verkehrsausschuss des Landtags berät

Ab dem Nachmittag befasst sich der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen im Landtag mit dem Thema.

Landespolitiker hatten die Situation um die Brücke bereits scharf kritisiert. "Das Desaster um die Salzbachtalbrücke wirft ein Schlaglicht auf die Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte", sagte Jan Schalauske, Vize-Vorsitzender der Linksfraktion.

"Die Probleme, die dort seit Jahren unübersehbar waren, sind in erster Linie kein Management-Problem, sondern Ausdruck jahrzehntelanger Investitionsschwäche in die öffentliche Infrastruktur in Hessen und Deutschland insgesamt."

FDP: "Gefährliche Altlast"

"Ein weiteres Mal müssen Pendler im Rhein-Main-Gebiet die Versäumnisse und Fehler, die bei der Sanierung der Salzbachtalbrücke gemacht wurden, ausbaden", sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Naas. Zwar habe die Autobahn GmbH des Bundes das Projekt gerade erst übernommen, jedoch habe das Land massive Bauverzögerungen sowie den Zustand der Brücke zu verantworten.

"Da wurde eine gefährliche Altlast übertragen. Erst waren Montage-Elemente fehlerhaft angebracht worden, dann gab es auch noch Unstimmigkeiten mit der Baufirma über die Abbrucharbeiten."

Der AfD-Abgeordnete Klaus Gagel sagte, die marode Brücke sei ein Symptom für eine jahrzehntelange falsche und unterdimensionierte Verkehrs- und Infrastrukturpolitik der jeweils Regierenden. "In einem Land, in dem für Migration und sogenannten Klimaschutz mehr Geld ausgegeben wird, als für lebenswichtige Infrastruktur, steht die baufällige Salzbachtalbrücke stellvertretend für einen Offenbarungseid falscher Verkehrspolitik", fügte der verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion hinzu.

Wegen der vielen Staus in Wiesbaden als Folge einer gesperrten Autobahnbrücke organisiert die Stadt Wiesbaden die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst neu. Damit soll eine schnelle Hilfe auch bei verstopften Straßen gewährleistet werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.



Die aktuelle Verkehrslage werde in der Zentralen Leitstelle laufend beobachtet. Der Lagedienst der Feuerwehr entscheide dann bei jedem Einsatz, ob von den üblichen Standardeinsatzplänen und -routen abgewichen wird, um die Einsatzstelle schnellstmöglich erreichen zu können, erläuterte ein Feuerwehrsprecher. Zudem wurden Einsatzfahrzeuge zu anderen Standorten der Berufsfeuerwehr gebracht, um auch bei Staus in allen drei Wachbezirken jederzeit Schutz gewährleisten zu können, wie die Stadt mitteilte. Die Feuerwehr appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, bei Stau eine Gasse für die Einsatzfahrzeuge offen zu halten. "Das betrifft nicht nur Autobahnen oder mehrspurige Straßen, sondern auch Straßen in der Innenstadt."



Sollte sich die Verkehrslage auf längere Dauer als schwierig gestalten, sei es vorstellbar, an einer oder mehreren Stellen im Stadtgebiet während der verkehrsstarken Zeiten eine mobile Wache einzurichten, teilte die Stadt mit.