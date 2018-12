Grüne bei der Mitgliederversammlung am Samstag in Hofheim. Dort stimmten die Mitglieder auch über den neuen Koalitionsvertrag ab.

Bild © picture-alliance/dpa

Lediglich die kleineren Parteien in Hessen konnten sich in den vergangenen zwölf Monaten über mehr Mitglieder freuen. CDU und SPD verzeichnen dagegen einen Verlust von über 2.000 Mitgliedern.

Besonders gebeutelt wurde im Jahr 2018 die SPD, die aber in dem Ranking dennoch die mit großem Abstand stärkste Partei in Hessen bleibt. Sie hat 1.467 Mitglieder verloren. Nach Auskunft von Sprecher Christoph Gehring hatten am 1. Dezember dieses Jahres noch 50.975 Hessen ein rotes Parteibuch. Die Gründe für den Mitgliederschwund - und ob dieser mit dem Ende des Hypes um Spitzenkandidat Martin Schulz vor der Bundestagswahl 2017 zusammenhängt - blieben indes offen. Die SPD äußerte sich dazu nicht.

Die CDU hatte im Dezember 2018 noch 37.134 Mitglieder, und damit 875 weniger als im Vorjahr, wie Vize-Sprecherin Deliah Eckhardt mitteilte. "Die Zahl unserer Mitglieder ist im Vergleich zum Ende letzten Jahres relativ konstant geblieben. Nachdem wir im Jahr 2017 mehr Ein- als Austritte verzeichnen konnten, ist ein leichter Trend erkennbar, dass sich wieder mehr Leute für die aktive Mitarbeit in der Politik interessieren", erklärte CDU-Generalsekretär Manfred Pentz.

Grüne: Neue Mitglieder wollen Demokratie verteidigen

"Die FDP ist wieder da", sagte Fraktionssprecher André Uzulis und ergänzte: "Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht, daher ist die Partei für viele Hessen wieder attraktiv geworden." Innerhalb eines Jahres gewann die Partei 191 Mitglieder hinzu, auf 6.288 insgesamt. Zudem befänden sich 146 Anwärter im Aufnahmeverfahren.

Große Freude herrscht auch bei den Grünen. "Wir haben im vergangenen Jahr 670 neue Mitglieder hinzugewinnen können und sind Anfang Dezember 5.959 Grüne in Hessen - so viel wie noch nie", teilten die beiden Vorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose mit. Das Führungsduo geht davon aus, dass die Menschen an den inhaltlichen Positionen der Partei interessiert sind. Viele neue Grüne wollten sich als Mitglieder den Angriffen der Rechtspopulisten auf die Demokratie entgegenstellen.

AfD-Landesverband wächst um 22 Prozent

Auch die Linke meldet Zuwachs. Am 1. Dezember 2018 zählte der Landesverband 3.256 Mitglieder, das ist ein Anstieg um 224. "Wir erleben, dass wir insbesondere in den Wahljahren, wenn sich die unterschiedlichen politischen Positionen der Parteien zuspitzen, eine besonders hohe Steigerung der Mitgliederzahlen haben", erklärte Uwe Maag von der Landesgeschäftsstelle in Frankfurt.

Der noch junge Landesverband der AfD ist ebenfalls gewachsen, binnen eines Jahres um mehr als 22 Prozent. Nach Auskunft von Sprecher Robert Lambrou waren es im Dezember 2.840 Hessen, 521 mehr als noch im Vorjahr. Derzeit befinden sich laut Lambrou weitere 121 Hessen im Aufnahmeprozess. Zudem lägen 340 Aufnahmeanträge vor.