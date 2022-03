Die Staatsanwaltschaft hat offiziell bestätigt, dass sie Anklage gegen Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann erhoben hat. Dabei geht es nicht nur um ein überzogenes Gehalt für seine Ehefrau, sondern auch um Wahlkampfhilfe durch die AWO.

"Anklageerhebung im Ermittlungskomplex AWO gegen einen Kommunalpolitiker wegen Korruptionsverdachts": In nüchternem Ton verkündete die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer Pressemitteilung, dass sie Anklage gegen Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) erhoben hat. Der hr hatte bereits am Montagabend darüber berichtet, nun erfolgte die offizielle Bestätigung. Es bestehe "ein hinreichender Tatverdacht wegen Vorteilsannahme", teilte die Behörde mit.

"Stillschweigendes Übereinkommen" mit der AWO

Die Staatsanwaltschaft begründet den Korruptionsverdacht nicht nur mit der Affäre um Feldmanns Ehefrau, die als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein überhöhtes Gehalt bezog und einen Dienstwagen gestellt bekam. In der Mitteilung der Ermittler wird auch ein neuer Vorwurf gegen den SPD-Politiker, der früher selbst für die AWO tätig war, aufgeführt: So soll der Frankfurter Kreisverband der AWO Feldmann im OB-Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt haben.

"Im Gegenzug soll der Angeschuldigte mit der damaligen Verantwortlichen der AWO stillschweigend übereingekommen sein, dass er bei seiner Amtsführung künftig die Interessen der AWO Frankfurt wohlwollend berücksichtigen werde", so die Staatsanwaltschaft.

Im Bezug auf Feldmanns inzwischen von ihm getrennt lebende Frau geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass diese den überbezahlten Job plus Dienstwagen als Kita-Leiterin nur bekam, weil ihr Mann Oberbürgermeister war. Feldmann soll demnach bekannt gewesen sein, "dass ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt zugesagt und die Stellung eines Dienstwagens gewährt wurde".

Das Landgericht Frankfurt muss nun entscheiden, ob die Anklage gegen Feldmann zugelassen wird. Im Fall einer Zulassung käme es zu einem öffentlichen Strafprozess gegen das Stadtoberhaupt.

Feldmann hatte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Anfang der Woche als aus der Luft gegriffen bezeichnet und einen Rücktritt ausgeschlossen. Die Frankfurter CDU forderte seinen Rücktritt, Vertreter der regierenden Römer-Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt gingen auf Distanz, betonten aber, dass die Unschuldsvermutung gelte.

Feldmann war 2012 erstmals zum Oberbürgermeister gewählt und 2018 für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Auch gegen Feldmanns Frau waren Ermittlungen aufgenommen worden. Das Paar hatte 2016 geheiratet und im vergangenen Jahr seine Trennung bekanntgegeben.