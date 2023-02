In einem anonymen Brief werden dem Kasseler Oberbürgermeister Geselle schwere Defizite bei der Mitarbeiterführung vorgeworfen. Geselle stellt Strafanzeige gegen die unbekannten Verfasser und leitet ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst ein.

Anonyme Vorwürfe gegen Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) sorgen im OB-Wahlkampf für Aufregung. Am Wochenende tauchte ein dreiseitiges Schreiben einer unbekannten Gruppe mit dem Namen "Frauen - Widerstand im Kasseler Rathaus" auf. In detaillierten Schilderungen werden Geselle Defizite bei der Personalführung vorgeworfen. Immer wieder habe der Oberbürgermeister Grenzen überschritten und sich gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unangemessen verhalten.

Anzeige und Disziplinarverfahren

Geselle streitet die Vorwürfe ab. Sein Anwalt bezeichnet sie als "haltlose Diffamierungen", die Tatsachenbehauptungen und die Geselle zugeschriebenen Zitate seien unwahr und frei erfunden. Aus diesem Grund habe der Oberbürgermeister wegen übler Nachrede und Verleumdung Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Kassel gegen Unbekannt erstattet. Zuerst hatte die HNA darüber berichtet.

Außerdem bat Geselle das Regierungspräsidium Kassel (RP), ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst einzuleiten - offensichtlich, um sich zu entlasten. Der Oberbürgermeister wollte sich auf Anfrage dazu nicht näher äußern. Das RP bestätigt den Eingang des Schreibens. Man arbeite an der Aufklärung des Sachverhaltes, heißt es von einem Pressesprecher. Weitere Auskünfte könne man während des laufenden Verfahrens nicht erteilen.

Zweifel an Glaubwürdigkeit

Zu den Verfasserinnen oder Verfassern des Briefs gibt es keine weiteren Informationen. An der Glaubwürdigkeit des Schreibens gibt es allerdings Zweifel. Nach HNA-Informationen konnte der Personalrat der Stadt, die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Geselles Anwalt sieht in dem Schreiben den Versuch, "kurz vor der Oberbürgermeisterwahl den Ruf unseres Mandanten irreparabel zu beschädigen".

Am 12. März findet in Kassel die Oberbürgermeisterwahl statt. Christian Geselle tritt aufgrund eines parteiinternen Streits mit der SPD als unabhängiger Kandidat an. Die SPD hat mit Isabel Carqueville eine eigene Kandidatin ins Rennen geschickt. Für die CDU kandidiert Eva Kühne-Hörmann, für die Grünen Sven Schoeller, für die Linke Violetta Bock und für Die Partei Stefan Käufler.

