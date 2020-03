Die AfD gerät verstärkt unter Druck, seit der Verfassungsschutz ihren "Flügel" als rechtsextrem eingestuft hat. Nach dem Bundesvorstand fordert nun auch die Landespartei die Selbstauflösung der Gruppierung.

Neun Tage ist es her, dass das Bundesamt für Verfassungschutz (BfV) die AfD-Gruppierung "Der Flügel" wegen "erwiesener extremistischer Bestrebungen" unter Beobachtung gestellt hat. Nun fordert nach dem Bundesvorstand auch der hessische Landesverband der Partei: Die als völkisch-nationalistisch geltende Organisation solle sich schnell auflösen.

"Es darf innerhalb der AfD keine Schattenorganisation geben. Wir erwarten nun vom Flügel die komplette Auflösung aller Strukturen, seien sie finanziell oder personell", teilte Klaus Herrmann, einer der beiden Landesvorsitzenden, am Freitag mit. Die AfD begrüße das Abstimmungsverhalten im Bundesvorstand und die Vorgabe eines klaren Ziels. Demnach forderte der Vorstand in Berlin am Freitag bei elf Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Gegenstimme die Flügel-Selbstauflösung bis zum 30. April.

Lambrou: Kein Platz für Antisemitismus

Die vom thüringischen AfD-Landeschef Björn Höcke geführte Gruppierung müsse nun Stellung beziehen, sagte Herrmann. Höcke war Lehrer in Nordhessen und hat daher noch den Status eines Beamten.

Der Co-Landesvorsitzende Robert Lambrou, der auch die Landtagsfraktion leitet, begrüßte in der Erklärung auch den Parteiausschluss des baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Wolfgang Gideon durch das Bundesschiedsgericht der Partei nach judenfeindlichen Äußerungen. "Antisemitismus hat keinen Platz in der AfD und wird ihn niemals haben", sagte Lambrou.

Gestresste Mitglieder

Mit der Entscheidung zur Beobachtung des "Flügels" gerieten auch dessen Mitglieder in Hessen verstärkt ins Visier des Verfassungschutzes. Obervationen wie Telefonüberwachung sind nun erlaubt. Als "Flügel"-Mitglied bekannte sich vergangene Woche gegenüber dem hr der Bad Nauheimer Landtagsabgeordnete Andreas Lichert. Er nannte die Überwachung die Folge einer "Anti-AfD-Hysterie"; er selbst stehe auf dem Boden des Grundgesetzes.

Lichert räumte ein: Mit der Beobachtung steige nun der Stress in der gesamten Partei und unter vielen Mitgliedern. Neben der Sorge vor zunehmender sozialer Ächtung nimmt auch die vor beruflichen Nachteilen zu - zum Beispiel unter Beamten und Selbstständigen.

Landesbehörde: Radikalisierungsversuch läuft

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) teilt die Einschätzung des Bundesamts. Es bestehe die Gefahr, dass der "Flügel" einen festen Wirkungskreis aufbauen wolle, um die AfD zunehmend durch rechtsextremistisches Gedankengut zu radikalisieren.

Harte öffentliche Richtungskämpfe zwischen moderateren und radikaleren Kräften hat sich die AfD in Hessen in jüngster Vergangenheit nicht geliefert. Der Landesverband und die Landtagsfraktion treten vergleichsweise geschlossen und zurückhaltend auf, "Flügel"-Vertreter sind in der Minderheit. Der Landesvorstand betont, es gehe ihm um eine "bürgerlich-konservative" Politik, was die anderen Parteien im Landtag freilich bestreiten.

Linke: Nur ein Ablenkungsmanöver

Die Linkspartei in Hessen bewertete die Auflösungsforderung der AfD Hessen am Freitag denn auch als Ablenkungsmanöver. Sie wies auf eine gleichlautende Stellungnahme von Katharina König-Preuss hin, eine Linken-Angeordnete im Thüringer Landtag.

Diese warf der AfD vor, nun lediglich "alibimäßig" auf Distanz zum "Flügel" zu gehen, den die Partei noch vor kurzem ihren festen Bestandteil genannt habe. Die Mehrheit in der Partei sei radikal, "die extrem rechten Einstellungen und Handlungen bleiben dieselben".

Sendung: hr-iNFO, 20.03.2020, 17.40 Uhr