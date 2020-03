Wegen des Coronavirus sollen auch in Hessen landesweit die Schulen geschlossen werden.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Wiesbaden am Freitag aus Regierungskreisen.

In einer Sondersitzung des Kabinetts berät die Landesregierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) heute Nachmittag über die Auswirkungen des Coronavirus und notwendige Maßnahmen. Im Anschluss daran soll in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informiert werden. Das hr-fernsehen überträgt die Pressekonferenz ab 17.30 Uhr in einer Sondersendung. Zu sehen ist die Veranstaltung auch im Livestream auf hessenschau.de .

Angesichts der starken Zunahme an bestätigten Corona-Infektionen wurden am Freitag die Rufe nach Schulschließungen auch in Hessen immer lauter. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte eine schnelle und verlässliche Information für die Schulen, wie sie mit der Krise umgehen sollen. Dabei müsse die Notwendigkeit einer Schließung der Bildungseinrichtungen bis zu den Osterferien ernsthaft geprüft werden. Einzelmaßnahmen wie die Unterrichtsbefreiung für Abiturienten würden dem Ernst der Lage nicht gerecht.

Auch die Oppositionsparteien im Landtag machten sich für eine Schließung der Schulen ab nächster Woche stark. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, sollten die Schüler in vorgezogene und verlängerte Osterferien geschickt werden.

Im Laufe des Freitags hatten bereits mehrere Bundesländer die flächendeckende Schließung der Schulen und Kitas ab Montag beschlossen.