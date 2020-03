Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Wegen des Coronavirus sollen auch in Hessen landesweit die Schulen geschlossen werden. Die Zahl der bekannten Infektionen ist noch weiter gestiegen. Nun werden weitere Testcenter eröffnet.

Wie andere Bundesländer zuvor wird nun auch Hessen alle Schulen wegen der sich ausbreitenden Infektionen mit dem neuartigen Cornavirus schließen. Die Bestätigung dafür erhielt der hr am Freitag aus Regierungskreisen.

In einer Sondersitzung des Kabinetts berät die Landesregierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) heute Nachmittag über die Auswirkungen des Coronavirus und notwendige Maßnahmen. Im Anschluss daran soll in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informiert werden. Das hr-fernsehen überträgt die Pressekonferenz ab 17:30 Uhr in einer Sondersendung. Zu sehen ist die Veranstaltung auch im Livestream auf hessenschau.de .

133 bestätigte Corona-Fälle in Hessen

Die Zahl der bestätigten Infektionen lag nach Angaben des Sozialministerium vom Freitagnachmittag bei 133. Damit kamen seit Donnerstag 42 Fälle hinzu, die meisten davon im Main-Kinzig-Kreis (9), im Rheingau-Taunus-Kreis (9) und in der Region Kassel (8). Nach Angaben des Ministerium wiesen alle erkrankten Personen aktuell milde Verläufe mit keinen oder leichten Symptomen auf.

Krankenhäuser im Land schränkten zum Schutz ihrer Patienten ihre Besuchszeiten mitlerweile teilweise drastisch ein.

Gewerkschaft fordert schnelle und verlässliche Information

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte am Freitag eine schnelle und verlässliche Information für die Schulen, wie sie mit der Krise umgehen sollen. Dabei müsse die Notwendigkeit einer Schließung der Bildungseinrichtungen bis zu den Osterferien ernsthaft geprüft werden. Einzelmaßnahmen wie die Unterrichtsbefreiung für Abiturienten würden dem Ernst der Lage nicht gerecht.

Weitere Informationen hessen extra zu Corona Im hr-fernsehenbeginnt um 20.15 Uhr eine Sondersendung zu Corona. Unter anderem wird sich Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zu den Auswirkungen auf das hessische Bildungswesen äußern. Ende der weiteren Informationen

Auch die Opposition im Landtag machte sich für eine Schließung der Schulen ab nächster Woche stark. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, sollten die Schüler in vorgezogene und verlängerte Osterferien geschickt werden. Im Laufe des Freitags hatten bereits mehrere Bundesländer die flächendeckende Schließung der Schulen und Kitas ab Montag beschlossen.

Bald 16 Testcenter in Hessen

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen kündiogte unterdessen an, kommende Woche sechs weitere Coronavirus-Testcenter zu eröffnen. Zehn Center gibt es bisher. "Wir sorgen mit der Aufstockung der Testcenter dafür, dass fast jeder Bürger Hessens innerhalb eines Radius von 30 Kilometer ein Testcenter erreichen kann", teilte die Vereinigung mit.

Es sei allerdings "realitätsfremd", in jedem Landkreis ein Testcenter einzurichten, da es dafür nicht genügend Personal gebe. Es sei medizinisch auch nicht sinnvoll, Massentests auf den Erreger Sars-CoV-2 ohne Indikation durchzuführen, betonten die KV-Vorstandsvorsitzenden Frank Dastych und Eckhard Starke der Mitteilung zufolge Da die Labore mittlerweile an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen seien, "müssen wir die Tests dringend auf diejenigen Patienten beschränken, bei denen eine medizinische Indikation nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts besteht".

Sendung: hr-fernsehen, hessen extra, 13.03.2020, 20:15 Uhr