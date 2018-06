Auch im türkischen Generalkonsulat in Frankfurt konnten Türken an der Wahl teilnehmen.

Auch im türkischen Generalkonsulat in Frankfurt konnten Türken an der Wahl teilnehmen. Bild © picture-alliance/dpa

Die türkischen Wähler in Deutschland haben bei der Präsidentenwahl häufiger als in der Türkei für Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Türkischstämmige Politiker in Hessen wundert das nicht.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Die Türkei hat gewählt [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Im Wahlbezirk des Generalkonsulats Frankfurt stimmten bei der türkischen Präsidentschaftswahl 59,8 Prozent für Recep Tayyip Erdogan. Sein Herausforderer Muharrem Ince bekam 24,4 Prozent. Insgesamt ging etwa jeder Zweite der 140.000 Wahlberechtigten in Hessen wählen.

Erdogans gutes Abschneiden gerade in Deutschland wundert den CDU-Landtagsabgeordneten Ismail Tipi (CDU) nicht. "Das war absehbar und liegt unter anderem daran, dass viele der Menschen von den türkischen Medien beeinflusst werden", sagte er. In Deutschland könne man türkisches Fernsehen sehen oder auch türkische Zeitungen und Zeitschriften kaufen, die größtenteils pro Erdogan seien und der AKP nahe stünden.

In anderen Wahlbezirken wie etwa Essen stimmten sogar mehr als 75 Prozent für Erdogan. Laut den vorläufigen Ergebnissen erhielt Erdogan zu Hause 52,6 Prozent, während Ince mit 30,6 Prozent auf dem zweiten Platz landete.

Den anderen Hoffnung geben

Warum "gerade Menschen, die in Deutschland geboren sind, mehrheitlich für eine autokratische Regierung" stimmten, das fragt sich der SPD-Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel. "Ganz offenbar ist die Integration noch nicht so gelungen. Wir - die Politik und die betroffenen Türken in Deutschland - müssen uns alle die Frage stellen, was können wir da tun?" Auf jeden Fall sei es jetzt wichtig, die Kräfte zu unterstützen, die für Demokratie und Menschenrechte eintreten. "Millionen Menschen haben für eine andere Türkei gestimmt, auch hier in Deustchland waren es viele. Denen muss man Hoffnung geben", sagte Yüksel.

Die fraktionslose Landtagsabgeordnete Mürvet Öztürk, die aus einer kurdischen Familie stammt, zeigte sich entsetzt. "Damit hat der Wähler in Deutschland das Schicksal der Türken in der Türkei bestimmt und das Parlament in der Türkei entmachtet", sagte sie. Von einer "demokratischen Revolution" könne keine Rede sein. "Mit dieser Bürde müssen alle Erdoğan-Anhänger in Zukunft leben und in den Spiegel schauen, wenn die Verhältnisse in der Türkei schlimmer werden.“

"Zumindest Stichwahl erhofft"

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Deutschlands (TGD), Gökay Sofuoglu, sieht in dem Abschneiden Erdogans eine Folge der Arbeitsmigration früherer Jahre. Es seien überwiegend Türken aus konservativen ländlichen Regionen geholt worden. Sie würden Erdogan für wirtschaftliche Erfolge wählen, Menschenrechtsfragen spielten für sie eine geringere Rolle.

"Diese Menschen sehen für ihre Probleme offenbar den Anker und die Rettung in einer starken Türkei", sagt auch Yüksel, der von dem Wahlergebnis enttäuscht ist. "Ich hatte mir zumindest eine Stichwahl erhofft."

Für die hessischen Linken hatte Landesvorsitzender Jan Schalauske und die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig die Wahl in der Türkei verfolgt. Sie forderten ein Ende der Waffenexporte in die Türkei. Außerdem sollten sich deutsche Behörden beim Vorgehen gegen kurdische Demonstranten, die kurdische Symbole zeigten, nicht länger zum Handlanger Erdogans machen.

Erdogan-Anhänger feiern in Wetzlar

In der Nacht feierten viele Türken auch in Hessen das Wahlergebnis. Am Ende eines Autokorsos aus Begeisterung für Erdogans Wahlsieg sammelten sich rund 50 junge Männer vor dem Dom in Wetzlar. Es wurden türkische Fahnen geschwungen.

Einzelne Männer zeigten nach Angaben der Polizei den Wolfsgruß. Das Symbol stilisiert den Kopf eines Wolfes und gilt als Erkennungszeichen der ultra-nationalistischen Grauen Wölfe. Aus der Menge wurde auch "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen. Laut Polizei löste sich die Versammlung gegen 23 Uhr friedlich auf.