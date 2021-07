Sozialminister Klose (Grüne) ruft zum Blutspenden auf.

Die Flutkatastrophe verschärfe die in den Sommermonaten ohnehin knappe Versorgung mit Blutkonserven, da die geschädigte Infrastruktur Spendetermine verhindere. An jedem Werktag müssten in Deutschland mindestens 15.000 Blutspenden eingehen, um Schwerkranke in Kliniken lückenlos versorgen zu können.