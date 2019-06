"Bahnbabo" will Frankfurter OB werden

Der "Bahnbabo", Frankfurts bekanntester Straßenbahnfahrer, will Oberbürgermeister der Stadt werden.

Bild © hr

Peter Wirth bestätigte am Dienstag dem hr, dass er sich zur nächsten Wahl im Jahr 2024 aufstellen lasse. Einen Schwerpunkt will der Parteilose im öffentlichen Nahverkehr setzen: "Ich fahre seit über 30 Jahren über die Schienen dieser Stadt. Ich denke sehr gut zu wissen, was es für Maßnahmen braucht, die Mobilität dem Fahrgastzuwachs anzupassen."