Am Regierungspräsidium in Kassel ist am Donnerstag 200 Quadratmeter großes Banner zur Erinnerung an den ermordeten Walter Lübcke angebracht worden.

Es trägt die Aufschrift "Demokratische Werte sind unsterblich". Mit der Aktion setze man ein Zeichen gegen rechte Gewalt und Intoleranz, sagte Regierungspräsident Klüber (CDU). Die Ermittler gehen beim Verdächtigen Stephan Ernst von einem rechtsextremen Motiv aus.

Die Plakataktion ist der Start der Initiative "Offen für Vielfalt". Zu Lübckes Todestag am 2. Juni soll das Motiv in Nordhessen und anderswo zu sehen sein.