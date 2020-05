Mit Traktoren-Konvois haben sich Landwirte in Hessen an bundesweiten Protesten beteiligt.

In Wiesbaden fuhren nach Polizeiangaben am Donnerstag 54 Traktoren durch die Innenstadt. In Wetzlar beteiligten sich ebenfalls mehr als 50 Traktoren. Die Bauern protestierten gegen die Agrarpolitik und den Vorwurf, erhebliche Verantwortung am Artensterben zu tragen.