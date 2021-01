Der Bund will den Corona-Lockdown bis zum 15. Februar verlängern. Zudem soll das Tragen medizinischer Masken in Bussen, Bahnen und Geschäften Pflicht werden. Das geht aus dem Entwurf des Kanzleramts für die Beratungen mit den Ländern hervor.

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen will das Bundeskanzleramt die derzeitigen Lockdown-Auflagen verlängern. Ein weiterer Grund dafür ist der Nachweis offenbar hoch ansteckender Virusmutationen. Das steht in der Beschlussvorlage für die Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs am Dienstagnachmittag, die dem hr vorliegt. Hier finden Sie die wichtigsten Inhalte des Entwurfs, den die Ministerpräsidenten noch absegnen müssen.

Im Anschluss an die Beratungen wird Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die Beschlüsse für Hessen in einer Pressekonferenz konkretisieren. Der hr überträgt - voraussichtlich am frühen Abend - live.

Lockdown-Verlängerung bis zum 15. Februar

Der Lockdown soll bis zum 15. Februar verlängert werden. Bis zu diesem Termin solle eine Arbeitsgruppe "ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie erarbeiten, welche auch die notwendigen Voraussetzungen schafft, ein erneutes Ansteigen der Zahlen zu vermeiden".

Kein Präsenzunterricht an Schulen

Das Kanzleramt plädiert dafür, dass Schulen grundsätzlich erst nach dem 15. Februar geöffnet werden. Dasselbe gilt für Kitas. "Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten", steht in der Vorlage des Bundes. Dieser Schritt wird mit den neuen Corona-Mutationen begründet: Es gebe ernst zu nehmende Hinweise, dass die Corona-Mutation B.1.1.7 aus Großbritannien sich auch unter Kindern und Jugendlichen stärker verbreite. Für Abschlussklassen könnten "gesonderte Regelungen" angeboten werden.

Medizinische Schutzmasken statt Alltagsmasken

Geht es nach dem Bund, soll das Tragen einer medizinischen Schutzmaske im Öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen verpflichtend werden. OP-Masken oder FFP2-Masken hätten eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken, heißt es in der Vorlage. In Bayern gilt bereits eine derartige Maskenpflicht.

Arbeiten im Homeoffice

Der Bund will Unternehmen verpflichten, soweit wie möglich ein Arbeiten im Homeoffice anzubieten. Das Bundesarbeitsministerium werde eine entsprechende Verordnung erlassen. Die Ausweitung der Arbeit im Homeoffice solle auch dazu beitragen, die Kontakte im öffentlichen Personenverkehr zu reduzieren. Wenn Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich ist, sollen die Arbeitgeber künftig medizinische Masken zur Verfügung stellen.

Keine weiteren Kontaktbeschränkungen

Die Bürger werden in der Vorlage aufgerufen, "auch in den nächsten drei Wochen alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und soweit möglich zu Hause zu bleiben". Private Zusammenkünfte seien "weiterhin im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet".

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 19. Januar, 19:30 Uhr