Nächste Runde in der Affäre um Michael Volz, Landeschef der Deutschen Steuergewerkschaft: Das Finanzministerium hat ihn wegen Tricksereien bei Reisekosten angezeigt. Der Beschuldigte sieht sich in der Rolle des Intrigen-Opfers.

Vorwürfen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten sieht sich Michael Volz schon länger ausgesetzt, auch ein Ermittlungsverfahren gab es schon einmal gegen den Landesvorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) aus Birstein (Main-Kinzig).

Dieses Verfahren wurde zwar eingestellt, und Volz sieht sich als Opfer einer Intrige. Aber nun hat das hessische Finanzministerium bei der Staatsanwaltschaft Hanau Anzeige erstattet. Der Verdacht: Volz, der Finanzbeamter ist, soll zu Unrecht Reisekosten gegenüber dem Land Hessen abgerechnet haben. Zuerst hatte der Spiegel am Dienstag berichtet.

Ein Tag, zwei Abrechnungen

Es geht um Reisekostenabrechnungen, die dem Ministerium zugesandt wurden und die auch dem hr vorliegen. Demnach hätte Volz an sechs Tagen Reisekosten doppelt abgerechnet: sowohl gegenüber dem Land als auch gegenüber der Steuergewerkschaft. Die DSTG vertritt als Fachgewerkschaft die Interessen der Beschäftigten der Finanzverwaltung. Sie hat in Hessen nach eigenen Angaben mehr als 7.000 Mitglieder.

Dem Vorwurf zufolge nahm Volz an den besagten Tagen an Sitzungen des Bezirkspersonalrates in der Oberfinanzdirektion in Frankfurt teil. Für diese Tage machte er gegenüber dem Land als seinem Arbeitgeber beim Regierungspräsidium in Kassel Fahrtkosten geltend.

Für die gleichen Tagen habe Volz sich von der Steuergewerkschaft jedoch auch Fahrtkosten erstatten lassen, meist für "Gespräche in Frankfurt". Außerdem habe der Mann auch bei den Entfernungen getrickst und Strecken in seinen Abrechnungen auch noch zu weit bemessen.

Abrechnungen auch an Krankheitstagen?

Schon im März hatte hessenschau.de berichtet, dass das Finanzministerium Vorwürfen gegen Volz nachgeht, dass er an solchen Tagen der Steuergewerkschaft Reisekosten in Rechnung stellte, an denen er krankgeschrieben war. Eine anonyme Quelle hatte dem Ministerium Informationen über neun solcher Tage im Jahr 2021 zukommen lassen.

Gleichzeitig ermittelte die Frankfurter Polizei wegen des Verdachtes, Volz habe als DSTG-Landeschef Personal und Infrastruktur des Verbandes für seine eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen zweckentfremdet. Volz, so der Vorwurf in dieser Sache, soll Mitarbeiterinnen der DSTG-Geschäftsstelle für seine Arbeit in der SPD eingespannt haben. Er ist SPD-Fraktionsvorsitzender von Birstein, ihm waren Ambitionen für eine Landtagskandidatur nachgesagt worden.

Von Volz selbst lag am Dienstag zunächst noch keine Stellungnahme vor, der hr hat ihn bis zum Nachmittag des Tages darum gebeten. Er hat die Vorwürfe bisher stets kategorisch zurückgewiesen.

Gegenüber dem Spiegel sagte Volz, er habe gedacht, alle Vorwürfe gegenüber Vorgesetzten längst ausgeräumt zu haben. Er habe Kostenerstattungen für nicht angetretene Fahrten zurückbezahlt. Seine Lesart und die seiner Fürsprecher: Hier soll es einen engagierter und kritischer Gewerkschafter treffen.

Außerdem konnte Volz im Frühjahr darauf hinweisen, dass die Staatsanwaltschaft schon einmal Ermittlungen eingestellt hat. Es ging um Untreuevorwürfe gegen die gesamte Landesleitung. Im Mittelpunkt stand der Verdacht, dass Volz der Gewerkschaft überhöhte Fahrtkosten in Rechnung gestellt haben könnte. Die Staatsanwaltschaft sah am Ende keinen begründeten Tatverdacht.

Gerade erst wiedergewählt

Die Gewerkschaft war unter anderem unter Rechtfertigungsdruck geraten, weil sie ihrem Landesvorsitzenden Reisekosten auch im Voraus erstattet hatte. Diese Praxis ist laut dem DSTG-Landesverband inzwischen eingestellt worden.

In der Gewerkschaft ist Volz zwar nicht unumstritten, es kam auch zu Austritten. Die von ihm bestrittenen Vorwürfe hatten für ihn als Landesvorsitzenden bisher aber keine besonderen Konsequenzen. Im Gegenteil: Im März wurde Volz bei einem Gegenkandidaten wieder ins Amt gewählt, bei 95 zu 60 Stimmen. Volz hat den Posten des Landeschefs seit 2009 inne.

In einer Mitteilung der DSTG Hessen hieß es nach der Wiederwahl im Frühjahr: Es gehe nun darum, intern Brücken zu bauen und "einen Schulterschluss und Solidarität zu zeigen, um die seit Monaten andauernden Störgeräusche von außen endlich zu beenden".

