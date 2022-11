Zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit hat im Korruptionsprozess gegen Frankfurts OB Peter Feldmann (SPD) die Beweisaufnahme begonnen. Die ehemalige Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) ist geladen. Sie könnte über ein brisantes Gespräch aussagen.

Nach der Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) ist der Prozess gegen den 64-Jährigen wegen Korruptionsverdachts am Mittwoch fortgesetzt worden. Das Gericht wurde am Morgen zunächst darüber informiert, dass einer von Feldmanns beiden Anwälten, der bekannte Frankfurter Strafverteidiger Ulrich Endres, sein Mandat niedergelegt hat. Feldmann hat neben David Hofferbert bereits einen neuen, zweiten Verteidiger.

Zum letzten Verhandlungstermin am Landgericht war der Angeklagte nicht erschienen, da er wegen Corona-Verdachts und eines "psychischen Ausnahmezustands" nicht verhandlungsfähig gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft wirft Feldmann vor, von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Spendengelder und andere Vorteile angenommen zu haben. Im Gegenzug habe er die Interessen des Sozialverbands wohlwollend berücksichtigen wollen. Prozessauftakt war Mitte Oktober.

AWO lag wegen Flüchtlingsheimen im Clinch mit der Stadt

Das Verfahren gegen den SPD-Politiker steht in Verbindung mit dem AWO-Skandal um Betrugsvorwürfe in Millionenhöhe gegen ehemalige Führungsfunktionäre des Verbands in Frankfurt und Wiesbaden, insbesondere Jürgen und Hannelore Richter. Zudem geht es um die Einwerbung von Spenden durch die AWO für Feldmanns Wiederwahl 2018.

Am dritten Prozesstag beginnt die Beweisaufnahme und das Landgericht will acht Zeuginnen und Zeugen hören. Geladen ist die ehemalige Frankfurter Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). In ihrer Aussage dürfte es um von der AWO betriebene Flüchtlingsunterkünfte gehen, für die Birkenfeld zuständig war. Laut Anklage hatte Feldmann sie in der Pause einer Theater-Vorstellung im Mai 2018 um Hilfe für die Arbeiterwohlfahrt gebeten. Die AWO lag im Clinch mit der Stadt wegen Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Kursen in den Unterkünften.

Feldmann soll Birkenfeld zu Einigung mit Awo aufgefordert haben

Birkenfeld hatte die Begegnung mit Feldmann in der Theater-Pause gegenüber dem hr geschildert. Feldmann habe ihr gesagt, die Richters hätten ihn angesprochen und ihm von Problemen bei der Verhandlung über die Flüchtlingsunterbringung berichtet. "Er forderte mich dann auf: 'Einige dich'", sagte Birkenfeld. Eine Woche zuvor hatte sie Jürgen Richter mitgeteilt, dass sie sich von der AWO trennen werde, da das Vertrauen in die gemeinnützige Organisation aufgebraucht sei. Feldmann kommentierte die Berichte über das Gespräch in der Theater-Pause bislang nicht.

Vor Gericht wird am Mittwoch die Leiterin aller AWO-Kindertagesstätten in Frankfurt als weitere Zeugin befragt. Feldmann soll seiner inzwischen von ihm getrennt lebenden Frau zu einer überbezahlten Leitungsstelle in einer AWO-Kita und einem Dienstwagen verholfen haben. Er selbst bestreitet alle Vorwürfe.

Der OB war am Sonntag bei einem Bürgerentscheid abgewählt worden, formal ist er noch bis Freitag im Amt, wenn das endgültige Ergebnis festgestellt wird.

