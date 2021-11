Helge Braun will vom Kanzleramt ins Konrad-Adenauer-Haus

Der Merkel-Vertraute und Noch-Kanzleramtsminister Helge Braun aus Gießen will neuer Parteichef der Bundes-CDU werden. Er geht mit der Hypothek einer doppelten Bundestagswahl-Niederlage ins Rennen.

Erst waren es Gerüchte, dann eine Bestätigung aus der Landespartei in Hessen, der Bewerber selbst meldete sich bis Donnerstagnachmittag nicht öffentlich zu Wort: Der Gießener CDU-Politiker Helge Braun, enger Berater von Angela Merkel und aktuell geschäftsführender Kanzleramtsminister, will sich um den Vorsitz der Bundespartei bemühen.

Am Freitag werde der 49-Jährige dem Vorstand der Hessen-CDU "die Gründe für seine Bewerbung als Vorsitzender der CDU Deutschlands vorstellen", teilte ein Sprecher der Landespartei mit. Er betonte, dass der Parteivorstand selbst nicht über Brauns Kandidatur entscheiden werde, "da dem Ergebnis der Mitgliederentscheidung nicht vorgegriffen werden soll".

Erste offizielle Bewerbung um Laschet-Nachfolge

Braun, Professor und ausgebildeter Narkosearzt, soll vielmehr am Freitagabend vom CDU-Kreisverband Gießen nominiert werden, an dessen Spitze er steht. Das gilt als Formalität. Der 49-Jährige ist damit der erste offzielle Bewerber um die Nachfolge des amtierenden CDU-Chefs Armin Laschet, dessen Kanzlerkandidatur im September scheiterte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will nicht antreten. Damit deutet sich ein Dreikampf an: Kurz nach Braun meldete Norbert Röttgen für Freitag eine Pressekonferenz zur erwarteten Kandidatur an. Mit der Kandidatur von Friedrich Merz wird ebenfalls gerechnet. Die Bewerbungsfrist läuft bis 17. November.

Nach Einschätzung von Parteimitgliedern wird damit bei der vom 4. Dezember an geplanten Mitgliederbefragung über den künftigen CDU-Vorsitzenden ein zweiter Wahlgang wahrscheinlicher. Der neue Vorsitzende soll am 21. Januar auf einem Parteitag in Hannover gewählt werden. Das Ergebnis der vorgeschalteten Mitgliederbefragung soll als bindend für die 1.001 Delegierten gelten.

Erst mal stillhalten

Einschätzungen zu Brauns Bewerbung und deren Chancen waren am Donnerstag aus der Landespartei nicht zu erhalten - allenfalls unter vorgehaltener Hand. Der südhessische CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister hatte den häufigen Talkshow-Gast Braun am Vortag als "klugen Kopf mit präzisen Botschaften" gelobt.

Vom Gießener Unionspolitiker wird im Falle seiner Wahl eine Fortsetzung der liberalen Linie von Noch-Kanzlerin Merkel erwartet. Mit seiner federführenden Funktion in der Koordinierung von Flüchtlings- und Coronapolitik der Bundesregierung hat er sich innerparteilich auch Gegner gemacht.

Braun war bei der Bundestagswahl im September Spitzenkandidat der hessischen CDU. Die Wahl endete für ihn mit einer doppelten Niederlage. Er wird nicht nur sein Ministeramt verlieren, sondern büßte auch in seinem Gießener Wahlkreis sein Direktmandat ein. Er kam diesmal über die Landesliste ins Parlament in Berlin, dem er seit 2002 angehört.

Auch als Bouffier-Nachfolger gehandelt

Seit längerem wird der 49-Jährige auch als potenzieller Nachfolger von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gehandelt. Dieser wird im Dezember 70 Jahre alt und ist noch für zwei Jahre gewählt.

Bouffier, der CDU-Landeschef und Vize-Parteichef auf Bundesebene ist, geriet wegen des Verfahrens um die Kandidatur am Mittwochabend unter Rechtfertigungsdruck während einer Sondersitzung der CDU-Landtagsfraktion. Mehrere Teilnehmer beklagten demnach, aus den Medien von einer bevorstehenden Kandidatur Brauns erfahren zu haben. Die Befürchtungen lautete, es könne zum wiederholten Male ein Bewerber "von oben" installiert werden.

Bouffier will diesmal keine Strippen gezogen haben

Nach übereinstimmenden Teilnehmerberichten trat der Ministerpräsident dem Eindruck entgegen, Strippen gezogen zu haben. Er selbst sei auch jetzt erst von Braun über dessen definitive Absicht zur Kandidatur informiert worden. Dass der Kanzleramtsminister nicht vom Landesverband nominiert wird, soll die Darstellung unterstreichen.

Hintergrund: Bouffier hatte sich in der Frage der Kanzlerkandidatur zum Unwillen mancher in der hessischen Union offensiv und maßgeblich für Laschet eingesetzt. In der Landespartei hatte eine Kandidatur von CSU-Chef Markus Söder nicht wenige Anhänger.

Das gilt ebenso für den Partei-Konservativen Friedrich Merz, der bei der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden Laschet unterlegen war. Auch da hatte Bouffier seinen damaligen Ministerpräsidenten-Kollegen Laschet unterstützt. Im Kreisverband Gießen, der nun für Braun aktiv wird, ist Bouffier Ehrenvorsitzender.