Landesparteitag in Willingen

Hessens Ministerpräsident Bouffier ist am Samstag in Willingen erneut zum CDU-Landesvorsitzenden gewählt worden. Das Ergebnis kam nicht überraschend.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bleibt CDU-Landesvorsitzender. Er wurde am Samstag in Willingen (Waldeck-Frankenberg) mit 92,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Damit hat er das Amt zum sechsten Mal inne.

An der Wahl beteiligten sich 331 Delegierte. Sie wurden aufgrund der Corona-Auflagen auf zwei Hallen verteilt und hatten feste Sitzplätze.

Im vergangenen Jahr hatte der heute 68-Jährige noch wegen seiner Krebserkrankung im hr-Interview selbst über die Möglichkeit einer vorzeitigen Amtsübergabe nachgedacht. Inzwischen fühlt er sich der Aufgabe wieder gewachsen. Mit dem Suizid des hessischen Finanzministers und Bouffiers Weggefährten Thomas Schäfer, der lange als künftiger Nachfolger im Amt des Regierungschefs gehandelt worden war, fielen auch die Alternativen weg.

Vor zehn Jahren Roland Koch abgelöst

Ebenfalls in Willingen war Bouffier im Juni 2010 zum Nachfolger von Roland Koch an die Spitze der hessischen CDU gewählt worden. Wenige Wochen später folgte er ihm auch im Amt des Ministerpräsidenten. Auf dem Parteitag vor zehn Jahren hatte Bouffier nach offiziellen Angaben 96 Prozent der Stimmen bekommen, bei seiner letzten Wiederwahl 2018 auf einem Parteitag in Wiesbaden waren es 98,5 Prozent der Stimmen.

Sendung: hriNFO, 26.09.2020, 14.00 Uhr