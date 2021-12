Ministerpräsident Volker Bouffier will im Frühjahr entscheiden, ob er für weitere zwei Jahre als CDU-Landeschef antritt.

Nach der verlorenen Bundestagswahl würden auch innerhalb der Hessen-CDU Diskussionen über den künftigen Kurs der Partei geführt, sagte der 70-Jährige der Nachrichtenagentur dpa: "Das ist immer untrennbar mit Personen verbunden." Der geplante Parteitag im Juli 2022 werde dann entscheiden.

In Hessen seien bei der CDU Parteivorsitz und Ministerpräsidentenamt traditionell in einer Hand, so Bouffier. Aber man könne auch zum Schluss kommen, dass zwei führende Köpfe schlagkräftiger wären. So könne sich einer voll um die Parteiarbeit, der andere ganz um die Regierungsgeschäfte kümmern.