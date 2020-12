Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) auf dem Weg in den Plenarsaal des hessischen Landtags.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) auf dem Weg in den Plenarsaal des hessischen Landtags. Bild © picture-alliance/dpa

Ministerpräsident Bouffier sieht einen harten Lockdown immer näher rücken. Auch die Weihnachtsregeln stehen auf dem Prüfstand. Laut Wissenschaftlern könnten Lockerungen zu über 100 zusätzlichen Todesfällen in Hessen führen.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geht von harten Corona-Beschränkungen spätestens nach den Weihnachtsfeiertagen aus. Nach seiner Einschätzung kommen für den Start des härteren Lockdowns das Wochenende vor oder das Wochenende nach den Weihnachtsfeiertagen in Frage, sagte der Regierungschef am Freitag im Landtag in Wiesbaden. Er halte zunächst eine Frist bis zum 10. Januar für den richtigen Zeitraum.

Der Ministerpräsident rief dabei eindringlich zu bundesweit einheitlichen Regelungen zu möglichen Schließungen von Schulen und Geschäften auf. Auch die Frage nach den Kontakten an Weihnachten gelte es zu klären. Gerade für ältere Menschen müsse sehr genau überlegt werden, ob es menschlich vertretbar sei, wenn diese gerade über die Feiertage überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hätten.

Forscher warnen vor Weihnachtslockerungen

Genau hierin liegt nach aktuellen Forschungsergebnissen aber das Hauptproblem. Die geplanten Lockerungen über Weihnachten seien problematisch, weil sie flächendeckend die Infektionsrate wieder erheblich steigern würde, heißt es in einer Studie der Universität des Saarlandes, die sich explizit auch mit dem Corona-Geschehen in Hessen befasste. Die Wissenschaftler plädierten vehement für einen schnellstmöglichen Lockdown.

Es benötige immer einen Vorlauf, um die konkreten Maßnahmen auch umsetzen zu können, sonst werde Chaos produziert, mahnte indes Bouffier vor allzu kurzfristigen Beschränkungen. Dies gelte gerade für die Schulen. Es müsse aber auch stets die Möglichkeit gegeben sein, auf die aktuelle Corona-Entwicklung mit neuen Entscheidungen zu reagieren.

Sorgen um das Weihnachtsgeschäft

Für den Handel gelte bei einer Schließung, dass dann eine Entschädigung gerade für das immens wichtige Weihnachtsgeschäft bezahlt werden müsse. Deshalb seien die Beratungen auch noch nicht abgeschlossen, wann es zu dem harten Lockdown kommen kann.

Nach Angaben von Bouffier steht noch nicht fest, ob es an diesem Sonntag eine Bund-Länder-Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geben wird. Es liefen derzeit noch Gespräche, wann oder wo eine solche Konferenz stattfindet. Die dann nächste Bund-Länder-Schalte sei nach bisherigen Planungen für den 4. Januar angesetzt.

Hohe Todeszahl, sechsmal Ausgangssperre

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und auch die der Toten im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 in Hessen waren mit Stand Freitag, 0 Uhr, binnen 24 Stunden erneut stark gestiegen. Es wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weitere 1.917 Ansteckungen registriert, im selben Zeitraum starben 58 Menschen an oder mit Covid-19. Auch bundesweit wurden mit fast 30.000 Infektionen und knapp 600 Toten neue Tageshöchstwerte erreicht.

Besonders viele Neuinfektionen weist in Hessen nach wie vor die Stadt Offenbach auf. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 253,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Es folgen die Landkreise Main-Kinzig (233,7), Groß-Gerau (212,9), Limburg-Weilburg (207,7) und Offenbach (206,6). In jenen vier Kreisen sowie der kreisfreien Stadt Offenbach gelten ab dem Wochenende nächtliche Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr. Auch der Landkreis Fulda hat laut Mitteiliung von Freitag nach eigenen Berechnungen den Inzidenz-Wert von 200 überschritten und verhängt ab Samstag 12 Uhr die nächtliche Ausgangssperre..

Lockdown-Spanne zwischen 3. und 20. Januar möglich

Ohne einen schnellen Lockdown könnte das Geschehen komplett aus dem Ruder laufen, warnten die Wissenschaftler der Saarland-Uni. Mit einem Covid-19-Simulator haben sie mathematisch errechnet, wie sich zu unterschiedlichen Zeiten verhängte harte Lockdowns auswirken. "Drei Tage Weihnachten feiern bedeutet, dass ein um sechs oder sieben Tage längerer Lockdown danach nötig ist", warnte Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie in Saarbrücken.

Für Hessen wurde errechnet: Wenn bereits ab kommendem Montag ein härterer Lockdown verhängt wird, ist den Berechnungen zufolge am 3. Januar der Inzidenzwert wieder bei 50. Dies ist das erklärte Ziel der Politik, um ein diffuses Infektionsgeschehen zu vermeiden. Aktuell liegt der landesweite Wert bei knapp über 150.

Bei einem härteren Lockdown ab Montag in Hessen, der aber Lockerungen über Weihnachten erlaubt, wäre die 50er-Inzidenz laut Berechnungen am 10. Januar erreicht. Und wenn der Lockdown nach Weihnachten käme, sei die Lage erst ab 20. Januar in Hessen wieder unter Kontrolle, wie Lehr im Gespräch mit hessenschau.de erläuterte.

Hoher Preis für Weihnachtsfeier

Neben der Entwicklung der Neuinfektionen geht es auch um die Todeszahlen. Dazu übersetzt Lehr aus den Statistiken: Wenn drei Tage unter gelockerten Corona-Maßnahmen Weihnachten gefeiert werde, gebe es bundesweit 2.000 Tote mehr. In Hessen werde es dann 130 zusätzliche Todesfälle geben, wie Lehr sagte.

Wie Bouffier rieten auch die Forscher in Saarbrücken zu einer deutschlandweit einheitlichen Strategie beim Lockdown: "Wir empfehlen zu Beginn bundesweit einheitlich vorzugehen, um einen Lockdown-Tourismus zu vermeiden und flächendeckend die angespannte Lage baldmöglichst zu entschärfen", sagte Lehr. Er betonte, dass die beschriebenen Szenarien noch optimistisch gerechnet seien.

