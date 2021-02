Über Schritte aus dem Corona-Lockdown wollten Bund und Länder eigentlich erst Anfang März entscheiden. Aber einige Länder preschen vor. Hessens Regierungschef Bouffier will nun auch nicht mehr lange warten.

Die Infektionszahlen stagnieren, aber die Öffnungsdiskussion nimmt Fahrt auf - und das weit vor der nächsten Bund-Länder-Schalte am 3. März. Jetzt gibt auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) seine bisherige Zurückhaltung auf und nennt Daten für erste Lockerungen im Einzelhandel Anfang März und der Gastronomie Anfang April.

Gemeinsam mit seinem Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will er zwar erst am Donnerstag den schon länger angekündigten "Perspektivplan für eine verantwortungsvolle Öffnung" öffentlich darlegen. Auf einer digitalen Kommunalwahlkampf-Veranstaltung der CDU in Fulda skizzierte er aber bereits am Dienstagabend in Grundzügen, wie es seiner Meinung nach nun weitergehen sollte.

Handel, Gastronomie, private Treffen

Als wesentliche Punkte nannte der Ministerpräsident:

Öffnung des Einzelhandels für "Click and Meet". Kunden sollen dann einen Beratungstermin in Geschäften und Kaufhäusern ausmachen dürfen. Das wolle er am 4. März beschließen, sagte Bouffier - also am Tag nach der Bund-Länder-Schalte. Bei der jüngsten Schalte hatte sich Hessen damit nicht durchsetzen können. Bisher ist deshalb nur bestellen und abholen erlaubt.

Öffnung der Außenbewirtschaftung von Restaurants, Gaststätten und Cafés am 1. April. Falls das funktioniere, könne man über eine komplette Öffnung reden.

Lockerung der Kontaktbeschränkungen: Statt mit einem einzigen anderen Hausstand sollen Treffen mit zwei anderen Hausständen erlaubt sein.

Die Inzidenzwerte sollen an Bedeutung zur Beurteilung der Lage verlieren, weil Altenheime vor allem durch Impfungen besser geschützt und die Kliniken nicht überlastet seien.

"Schnauze voll"

Aus Wiesbaden hieß es zum weiteren Vorgehen: Man strebe nach wie vor eine einvernehmliche Lösung in der nächsten Spitzenrunde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Man würde die Lockerungen gebenenfalls aber auch ohne den Bund umsetzen.

Wie bei der jüngsten Verlängerung des Lockdowns, die lediglich die Öffnung von Friseurläden vorsah, betonte Bouffier: Das Risiko durch Virus-Mutationen sei nach wie vor schlecht zu kalkulieren. Dennoch könne man so nicht weitermachen. "Die Leute haben die Schnauze voll“, sagte er. Und: "Wir vernichten Existenzen und die Staatsfinanzen."

Bislang hatte Hessen den vorsichtigen Kurs der Kanzlerin grundsätzlich unterstützt. Einen Stufenplan kündigte Bouffier wiederholt an, zuletzt für die Corona-Schalte Anfang März. Den Verzicht auf frühere Lockerungen im Einzelhandel begründete Bouffier damit, keinen Alleingang starten zu wollen, der zu Einkaufstourismus aus Nachbarbundesländern führen könnte.

Andere sind schneller

Nun sind aber eben jene Nachbarbundesländer vorgeprescht. In Bayern dürfen bereits kommenden Montag Baumärkte, Blumenläden und Gartencenter öffnen. Auch Baden-Württemberg hat Öffnungen angekündigt.

Und in Rheinland-Pfalz ist für Montag unter anderem ausgerechnet jene "Click-and-Meet"-Lockerung für den Einzelhandel vorgesehen, auf die Hessen gedrängt und mangels Mehrheit unter den Ländern verzichtet hat. Der hessische Handel forderte auch umgehend, die Landsregierung müsse es genauso handhaben.