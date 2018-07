CDU und CSU haben ihren Asylstreit im Bund fürs Erste beendet, im Netz gibt es allerdings viel Kritik – auch von hessischen Politikern. Von Schmierentheater und Familientherapie ist zu lesen.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich zufrieden mit dem Kompromiss im Asylstreit gezeigt. CDU und CSU hatten sich am Montagabend darauf geeinigt. Als CDU-Bundesvize saß Bouffier mit am Verhandlungstisch. Er sei froh, dass der Streit beigelegt sei – auch mit Blick auf die Landtagswahl in Hessen Ende Oktober, sagte Bouffier im Interview mit FFH .

Bouffier rechnet mit Zustimmung der SPD

Es gehe darum, in der Sache eine vernünftige Lösung zu finden. Das sei gelungen, sagte Bouffier. Dass die SPD noch zustimmen muss, mache ihm keine Sorgen. Er gehe davon aus, dass der Koalitionspartner den Kompromiss mittrage. Auch die SPD sei daran interessiert, Asylverfahren schnell zu bearbeiten.

Weniger zufrieden mit dem Kompromiss zeigt sich die Bundestagsabgeordnete und frühere Grünen-Landesvorsitzende Kordula Schulz-Asche. Sie spricht auf Twitter von einem "Schmierentheater".

Auch der Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag, Gert-Uwe Mende, ist nicht überzeugt. Er schreibt, die Basis dieser Koalition sei der Koalitionsvertrag, nicht die Familientherapie der Schwesterparteien.

Gert-Uwe Mende @GertUweMende FJS selig wusste noch: pacta sunt servanda. Die Basis dieser Koalition ist der Koalitionsvertrag, nicht die Familientherapie der „Schwesterparteien“.

Noch deutlicher wurde die Chefin der Linksfraktion im Landtag, Janine Wissler. Sie warf der CSU vor, Forderungen von NPD und AfD in der Flüchtlingspolitik umsetzen zu wollen. Die CDU schwenke auch noch ein - und sei nun Teil eines widerlichen Wettbewerbs der Schäbigkeiten. Die geplanten Transitzentren nannte Wissler Internierungslager. Damit werde das Asylrecht praktisch ausgehebelt.

Scharfe Kritik muss sich auch CSU-Chef Horst Seehofer selbst gefallen lassen, nachdem er schon vorher wegen seiner zurückgezogenen Rücktrittsankündigung angegangen worden war.

SPD-Abgeordnete geht Seehofer persönlich an

Die Frankfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen schrieb am Dienstag auf Twitter, Seehofer erinnere sie an einen schwer pubertären Jugendlichen, bei dem man nicht wisse, was ihm in seinem Wahnsinn als nächstes einfalle. Der Asylkompromiss sei schräg. Sie sehe keinen Grund, ihm zuzustimmen.

Ulli Nissen @UlliNissen Passende Karikatur zu Horsti #Seehofer ! Er sitzt etwa 10 Meter von mir entfernt auf der Regierungsbank. Nach wie vor erinnert er mich an einen Jugendlichen, der schwerst in der Pubertät ist und bei dem man nicht weiß, was ihm in seinem WAHNSINN als nächstes einfällt. #CSU

Auch aus den Reihen der CDU gibt es Kritik an Seehofers Verhalten. Der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, Patrick Burghardt, stimmte der Bemerkung eines Journalisten im Morgenmagazin von ARD und ZDF zu. Er twitterte, "Donald Seehofer, der Alpen-Trumpel" – das sei irgendwie passend.

Patrick Burghardt @PBurghardt Auf das Zitat von #Seehofer in der @SZ : "Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist" war die Reaktion eines Journalisten heute Morgen im #moma „Donald Seehofer der Alpen Trumpel“ irgendwie passend

Seehofer hatte sich am Montagabend nach tagelangem Streit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einen Kompromiss im Asyl-Streit geeinigt. Er sieht vor, an der Grenze zu Österreich sogenannte Transitzentren zu schaffen – für Asylbewerber, die schon woanders in der EU registriert sind. Betroffene sollen von dort aus direkt in die zuständigen Länder zurückgebracht werden.